Ксенофонтова рассказала подробности о сериале «Кухня. Война за отель — 2»

Актриса театра и кино Елена Ксенофонтова рассказала, что во втором сезоне сериала «Кухня. Война за отель» наряду с полюбившимися героями будут и новые.

Заслуженная артистка России, играющая Элеонору Андреевну Галанову (в ее честь отель и назван «Элеоном»), в интервью Федеральному агентству новостей раскрыла некоторые подробности съемок телепроекта.

«Пока съемки продолжаются, а премьера осенью должна быть, — отметила Ксенофонтова. — Канал СТС и я, в частности, в один день объявили (о съемках второго сезона сериала. — Прим. ФАН). Да, и вообще не знаю, могу ли [подробности] озвучивать?»

На одной из фотографий, размещенных артисткой на своей странице в социальной сети Instagram, вместе с ней позирует, в частности, Кирилл Плетнев, ранее не участвовавший в различных проектах под эгидой «Кухни».

«Новые лица будут, — заверила собеседница ФАН. — Соответственно, Плетнев тоже будет».

На вопрос, сколько в новом сезоне будет серий, Ксенофонтова честно призналась, что не помнит и засмеялась (в первом сезоне было 13 серий).

«Понимаете, мне не хочется вскрывать сюжет, — призналась она. — Но там очень хорошая команда, ничуть не уступающая предыдущим сезонам. А уж насколько это будет интереснее на выходе... Знаете, я вообще человек суеверный. И в этом смысле из меня мало что можно вытянуть».

Актриса также заверила, что ли наряду с ее Элеонорой Андреевной в сериале остаются и четыре главных персонажа: герои в исполнении Дмитрия Нагиева, Дмитрия Назарова и Григория Сиятвинды.

Ранее Елена Ксенофонтова опубликовала в своем «инстаграме» несколько фотографий и сопроводила пост таким текстом: «Мы продолжаем... Ждите осенью. «Кухня. Война за отель — 2».

Премьера первого сезона сериала состоялась на телеканале СТС в начале декабря прошлого года.

Кирилл Плетнев известен, в частности, по работе в другом популярном телесериале — «Диверсант. Крым», который недавно показывал Первый канал.