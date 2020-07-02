Збруев рассказал, что не успел сделать актер Виктор Проскурин

Москва, 2 июля. Актер Александр Збруев воспринял недавнюю смерть друга, заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина как личную трагедию. Он так и не сыграл свою главную роль, констатировал коллега Проскурина.

В своих воспоминаниях Збруев отметил, что его друг был талантливым, но обладал тяжелым характером, хотя вторая особенность и не вызывала критики окружающих. Актер рассказал, что при жизни его друг очень любил философские беседы, с этим подходом он брался за решения проблем. Мудрость и обдуманные шаги сделали его авторитетным среди окружения.

«Он очень любил философствовать, не словоблудить, а глубоко разбираться в человеке, в ситуации, в жизни. Мы не так уж часто общались в жизни после того, как он ушел из театра Ленком. Но мы очень часто разговаривали по телефону, и разговоры были странные, они касались не искусства ни кинематографа, а бытия нашего», — рассказал актер.

По словам актера, его друг никогда не обижал и не унижал людей, даже в спорах, отстаивая до конца свою точку зрения.

С грустью Збруев отметил, что его друг так и не сыграл свою главную роль, хотя предложений от именитых режиссеров было предостаточно, но «того самого» киногероя Проскурин так и не нашел, продолжая работать над личным материалом.

«Он хотел выстроить свою личную стезю, готовил материал для одного себя. Отбирал материал, касающийся только его, и который должен был касаться и многих других в результате», — рассказал Збруев.

Напомним, что смерть актера наступила 30 июня на 69-м году жизни. Причиной стала хроническая обструктивная болезнь легких.