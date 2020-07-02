Украинцев хотят заставить работать и платить налоги на родине

Официальный Киев подготовил к реализации принципиально новую программу борьбы с безработицей на Украине. Соответствующий документ предусматривает создание дополнительных рабочих мест для двух миллионов украинских граждан, ранее трудившихся в ЕС и Российской Федерации, а в условиях пандемии коронавируса COVID-19 вынужденных вернуться домой. Как утверждают в правительстве Украины, в ближайшее время за пределы страны «по разным причинам» не смогут выехать сотни тысяч потенциальных заробитчан и государство «позаботилось об их будущем». Какую именно работу и какое материальное вознаграждение для своих соотечественников может предложить команда украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, выяснял корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе своего очередного телевизионного выступления Владимир Зеленский заявил, что лично заинтересован в «возвращении всех квалифицированных специалистов и других тружеников» на Украину.

«У нас есть и человеческий, и ресурсный потенциал. Нужно сделать так, чтобы наши люди оставались дома, а не искали [случайных] заработков на чужбине, — патетически сказал глава украинского государства. — [Наша] страна непременно позаботится о том, чтобы поток нелегальных работников за рубеж в ближайшее время иссяк».

Подобное намерение на днях подтвердил и глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль.

«С начала карантина статус безработных [на Украине] получили от 514 тысяч до 1,5 миллиона человек, — отметил он. — Все мы столкнулись со сложнейшей ситуацией, но Киев в состоянии с ней справиться».

При этом Денис Анатольевич не исключил, что используемые государством методы преодоления сложившейся ситуации для миллионов украинцев будут «болезненными и не всегда приятными».

По официальным данным, только за последний месяц украинское правительство выделило около 6 миллиардов гривен (более 230 миллионов долларов) для стимулирования создания рабочих мест. Местные СМИ приступили к активной пропаганде работы на глиняных карьерах под Черниговом, строительства дорог на Буковине и сбора клубники в фермерских хозяйствах Волыни.

«Для власти сегодня является вопросом чести заставить украинцев работать и платить налоги именно дома, а не уезжать за рубеж и там показывать свою сущность батрака, — сказала в беседе с корреспондентом ФАН представительница администрации одного из районов Хмельницкой области. — Конечно, никакая государственная программа не сможет гарантировать потенциальным гастарбайтерам ежемесячную зарплату 500 евро, которую они получали, например, в Польше или России. Но в нашей компетенции провести с безработным патриотическую беседу и заинтересовать его остаться на родине».

У жителя Киева Владислава Черненко до «патриотической беседы» с чиновниками дело не дошло. В местном отделении государственной миграционной службы молодому человеку категорически отказались выдавать новый паспорт для выезда за рубеж.

«Мне сказали, что я могу незаконно уехать на заработки, а Украина еще не до конца отменила карантин, — отметил он. — А рядом в офисе сидел какой-то мужчина, который все время спрашивал, не хочу ли я поехать работать по трудовой [книжке] на свиноферму под Житомиром».

По словам экспертов, история Владислава на сегодняшний день типична для всей Украины.

«Украинское правительство приняло решение резко сократить число трудовых мигрантов, массово бегущих из страны даже в условиях частичных ограничений, связанных с COVID-19, — подчеркнул в комментарии ФАН киевский юрист Виктор Барчук. — Тому же официальному Киеву, катастрофически теряющему свое реноме на международной арене, необходимо доказать, что команда Зеленского в состоянии побороть галопирующую безработицу. В связи с этим не стоит удивляться, если за границу под разными предлогами не выпустят до трех миллионов работоспособных украинцев, желающих хоть как-то помочь своим семьям. Только вот чем будут эти работоспособные украинцы заниматься дома «взаперти»?»

Ответа на этот вопрос не могут дать и некоторые работодатели на Украине.

«Я могу платить своему рабочему не более 5 тысяч гривен в месяц (около 13 тысяч рублей), — констатирует владелица частного предприятия в Харьковской области Марина Тимофеева. — Те заробитчане, которые работали в РФ или ЕС, ко мне [работать] уже не пойдут, а выполнять капризы власти и принимать себе в убыток в штат новых людей я не собираюсь».

Как бы там ни было, украинское правительство объявило о намерении увеличить размер разовой материальной помощи лицам, устроившимся на работу по каналам местных отделений службы занятости населения. На вопрос, из каких фондов эти средства будут выплачены, ни официальный Киев, ни местные чиновники не отвечают.