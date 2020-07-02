Военный эксперт объяснил, зачем Индии понадобились российские МиГ-29 и Су-30

Российская авиация обладает очень сильными средствами вооружения по сравнению с западными аналогами. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Сергей Хатылев.

Таким образом собеседник ФАН объяснил закупку Министерством обороны Индии у России 21 истребителя МиГ-29 и 12 самолетов Су-30МКИ. В Совете по оборонным закупкам уточнили, что сумма части сделки, связанной с МиГ-29, составит около 980 миллионов долларов, а ориентированная стоимость контракта на приобретение Су-30МКИ находится в пределах 1,35 миллиарда долларов. Кроме того, Индия отдаст на модернизацию 59 МиГ-29, которые уже стоят на вооружении ее ВВС.

Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев напомнил, что у Индии традиционным было почитание англичан, которые в 1936-1939 гг. создавали индийские ВВС. Тогда Англия на очень выгодных условиях поставляла Министерству обороны Индии свои самолеты. Однако еще со времен СССР у России с индийскими военными налажены хорошие контакты, говорит он.

«Так, в 2007 году я принимал делегацию военных атташе из 43 стран. Индийцы отличились тем, что лучше всех знали русский язык, им были знакомы характеристики ЗРК С-300 и они задавали конкретные вопросы», — заявил Хатылев в интервью ФАН.

По мнению собеседника ФАН, не удивительно, что в Индии решились на закупку российских самолетов МиГ-29 и Су-30.

«В частности, МиГ-29 — это довольно распространенный продукт, поскольку у самолета невысокая себестоимость. Но самое главное, что наша авиация обладает очень сильными средствами вооружения по сравнению с американскими аналогами. К тому же у него есть оборудование, авионика последнего поколения», — пояснил военный эксперт.

Вполне реальным поводом к покупке российских истребителей могли очень напряженные отношения между Китаем и Индией, считает Хатылев.

«Может возникнуть конфликт, который перерастет в боевые действия, где понадобится авиация. Индийцы – прозорливый народ, и понимают, что у китайцев на вооружении есть наши средства. Так выгоднее воевать с теми, чьи боевые возможности ты знаешь и можешь воспроизвести», — сказал он.

Стоит отметить, что другие российские вооружения, помимо авиации пользуются большим спросом у других стран. Однако военный эксперт убежден, что в этом деле «не нужно соревноваться ни с кем».

«Лучше добросовестно выполнять свои обязанности. Если мы взялись поставлять технику, то это нужно делать качественно и своевременно, а также с теми заявленными возможностями, которые существуют. Не нужно делать как американцы. Вот они заявили, что F-35 самый современный самолет, а сейчас все показывают, как с него слетает краска и как он не работает на малых высотах», — добавил он.

Ранее военный эксперт журнала Forbes Давид Акс заявил, что российские истребители МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем. Акс пояснил, что у Су-30 нет новейшего высокоточного боеприпаса класса «воздух-земля», кроме того, он плохо работает с высотных авиабаз, поддерживающих индийские операции вдоль так называемой границы. По словам обозревателя, МиГ-29 более легкий и лучше подходит для индийских ВВС, чем Су-30.