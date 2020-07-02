Харламов назвал истинную причину своего развода с Асмус

Москва, 2 июля. Юморист Гарик Харламов высмеял новые слухи о своем разводе с Кристиной Асмус и назвал «истинную» причину расставания с супругой.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина, которая, по ее словам, в 2003 году трудилась вместе с Гариком, заявила журналистам, что брак Харламова сгубили его вредные привычки, а именно — пристрастие к азартным играм. Организатор гастролей Наталья Субботина высказала мнение, что дело было в скверном характере Гарика.

Харламов в свою очередь заявил, что этих женщин не знает. После этого он с иронией добавил, что решил опередить всех подобных «коллег, друзей и знакомых» и ради этого признается в том, что «он очень тяжелый человек со скверным характером , всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш с кучей фобий (комик перечислил 11 штук), а также пищевой и сексуальной зависимостью.

«Старый наркоман, сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями»,— добавил Харламов.

Однако, как подчеркнул он, все это не стало поводом к расставанию.

«Истинная причина развода: шопоголизм», — «признался» он.

Как сообщал «Ридус», о своем расставании Харламов и Асмус написали в своих аккаунтах в Instagram в конце июня. В браке они прожили восемь лет. Гарик сразу же прояснил, что режим самоизоляции из-за коронавируса, ни постельная сцена с Кристиной в фильме «Текст», ни «кто-то третий» в этой ситуации не виноват.

После этого появились слухи о том, что на самом деле это неправда, и заявления о разводе являются просто частью условий участия пары в шоу Comment Out. Однако Асмус это опровергла и заявила, что лично приняла решение расстаться с мужем после долгих размышлений, отмечает телеканал 360.