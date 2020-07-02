Более 40% россиян отказались от летних отпусков

Москва, 2 июля. Более 40% россиян отказались брать отпуск летом, свидетельствуют данные опроса Superjob.ru. Среди них 53% респондентов в возрасте до 24 лет.

Согласно исследованию, 31% опрошенных заявили, что будут отдыхать дома или на даче, среди граждан в возрасте 45 лет и старше такой ответ дали 37%.

Как показал опрос, 11% граждан планируют путешествовать этим летом по России, среди отпускников в возрасте 45 лет и старше так решили провести отпуск 16% опрошенных.

Еще 3% соотечественников хотели бы отправиться в отпуск в другие страны. Еще 12% россиян до сих пор не определились по поводу отпуска.

Опрос был проведен 23-26 июня, в нем участвовали тысяча совершеннолетних граждан из разных федеральных округов России.

Пандемия коронавируса внесла существенные корректировки в жизнь россиян. Так, например, было принято решение закрыть границы для предотвращения распространению опасной инфекции, приостановили свою работу музеи, рестораны, бары, театры и кинотеатры. Сейчас в России постепенно снимают ограничительные меры, но авиасообщение с другими странами пока еще отменено.