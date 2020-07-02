Карантин обрушил транспортную отрасль Украины на 40%, эксперты прогнозируют хаос

Трехмесячный карантин, введенный на Украине из-за коронавируса, привел к катастрофическому падению транспортной сферы страны, считают местные аналитики. Во второй по значимости отрасли резко рухнули доходы, предприятия сотнями увольняют сотрудников, а о статусе «транзитного хаба Европы», к которому ранее стремилось государство, теперь можно забыть. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

О том, что транспортная сфера Украины из-за карантина начала рушиться вслед за промышленностью, говорят даже официальные данные (которые по традиции занижены). Так, украинский Госстат сообщает, что с января по май 2020-го общий пассажирооборот предприятий транспорта составил только 48,4% от прошлогоднего объема. За период ограничений компании-перевозчики потеряли тысячи человек персонала, сотни единиц подвижного состава, а главное, понесли гигантские финансовые убытки.

По словам главы отдела логистики аналитического центра «Бизнес-Варта» Валерия Ткачева, в первую очередь от карантина пострадали автомобильные грузоперевозки.

«По нашим подсчетам, в этом году международные грузоперевозки сократятся как минимум на 30–40% из-за карантинных ограничений и падения промышленного производства. Внутренние перевозки грузов по Украине также ожидает падение — на 25–30% от общего объема. По итогам года, если экономика немного оживится, общее снижение грузоперевозок может составить 15–20%. В прошлом году автотранспортом в стране перевезли около 190 млн тонн груза, в 2020-м мы ожидаем не более 120 млн тонн. В целом автоперевозчики недополучат около 3,8–4 млрд гривен, что может привести к тяжелому кризису в отрасли. Собственно говоря, мы уже его наблюдаем», — признает он.

Около трети внутренних грузоперевозок на Украине находится в тени, то есть с них в бюджет не платится ни копейки налогов, указывает эксперт. К тому же в этом сегменте очень много самозанятых сотрудников, и реальный рост безработицы из-за карантина здесь может быть просто огромен. В тяжелом положении находится и отрасль пассажирских автоперевозок, считает Ткачев. Из-за того, что этот вид перевозок был остановлен на три месяца карантина, падение в сегменте составило 45–50%.

«В 2019-м в стране официально было перевезено 1 млрд 804 млн пассажиров, а в этом году цифра может упасть ниже 1 млрд, — констатировал аналитик «Бизнес-Варты». — При этом рынок автоперевозок, как и грузовой, находится в тени на 60–80%. Количество лицензированных автоперевозчиков, которые участвуют в конкурсах на маршруты, не превышает трети от общего числа автоперевозчиков. Остальные компании — это не перевозчики, а нелегалы, они не платят налогов, не имеют даже официально трудоустроенных водителей. Но они отнимают заработок у тех, кто привык работать легально. С учетом этого общие убытки отрасли могут составить миллионы гривен».

В сфере железнодорожного транспорта падение объемов перевозок грузов «Укрзализныци» в первом полугодии 2020-го может составить 6–8%, или более 10 млн тонн груза, добавил эксперт.

«По итогам первого полугодия 2020 года компания перевезет не более 146 млн тонн, хотя в 2019-м «Укрзализныця» перевезла 156,8 млн тонн за полгода, — прогнозирует он. — Наибольшее падение грузоперевозок ожидается по таким грузам, как каменный уголь (20%, или 3,5–4 млн тонн), кокс (15%, или 330 тысяч тонн), нефтепродукты и цемент (5%, или 50 тысяч тонн). В денежном выражении «Укрзализныця» недополучит около 3–3,5 млрд гривен. Как будет развиваться ситуация во втором полугодии, зависит от мировой конъюнктуры на сырьевые товары с Украины (зерно, руда, металл), глубины падения промпроизводства в стране, а также от степени восстановления мировой экономики после кризиса».

Пассажирские перевозки «Укрзализныци» также были отменены на три месяца, из-за чего ожидается резкое падение объемов, подчеркнул аналитик.

«Если в 2019-м «Укрзализныця» перевезла 154 млн человек, то из-за карантина объем перевозок сократится до 110–115 млн человек в год. Кроме того, ожидается уменьшение операционных доходов от перевозок пассажиров на 2,8 млрд грн. При этом даже в благополучной ситуации пассажирские перевозки генерируют около 12,6 млрд грн операционных убытков в год. То есть рост убытков из-за карантина будет иметь кумулятивный эффект, будут уволены сотни человек персонала».

Самым же пострадавшим от карантина видом транспорта станет авиация, отметил логистик.

«По предварительным расчетам, авиаперевозки уменьшатся как минимум на 40%. В 2019-м общий размер авиаперевозок составил 24 млн человек, а в этом, по самым оптимистичным прогнозам, будет 14-15 млн человек, и то при условии восстановления большинства перелетов в июле-августе, — сказал Ткачев. — При этом «Аэрорух» зафиксировал почти полную остановку авиатрафика над Украиной в течение всей весны (падение — 97%). В целом потери отрасли составят около 10–15 млрд грн. Украинские авиакомпании имели «запас прочности» не более чем на три месяца, и в итоге мы получим череду банкротств малых и средних авиакомпаний. Безработица среди авиаторов уже выросла как минимум на 20%, а выход из кризиса им стоит ожидать не ранее 2021-2022 годов».

Глава «Союза перевозчиков Украины» Валентин Демчук добавляет, что все украинские транспортники выходят из карантина с огромными убытками, состояние отрасли «близко к коме».

«Во-первых, автоперевозчики потеряли более трети водителей — большинство либо ушли на другую работу, либо уехали за границу зарабатывать деньги. Во-вторых, резко ухудшилось техническое состояние автобусов, которые простояли три месяца. Там повыходили из строя аккумуляторы, двигатели и т. д., на приведение автопарка в порядок требуются сотни тысяч гривен. Что касается пассажиропотоков, то, пока официальные перевозчики стояли три месяца, люди переориентировались на нелегальные перевозки, как правило, восьмиместными минивэнами. Поэтому нашим коллегам еще предстоит отбить у них обратно свою часть рынка — за счет ценового демпинга».

«Карантинные» убытки автоперевозчиков по подвижному составу, персоналу и пассажиропотоку составляют миллионы гривен, сказал эксперт. Однако этим финансовые убытки компаний не ограничиваются.

«Сюда входят в том числе налоги, которые нами исправно платились — несмотря на то, что транспорт всю весну стоял. Сюда входят и страховки водителей и пассажиров, которые были проплачены, а также пройденные техосмотры и т. д. Думаю, эти убытки исчисляются сотнями тысяч гривен. Руководители ряда автопредприятий говорят мне, что еще немного — и они не будут знать, что вообще делать! Особенно достают коллег банковские кредиты. Все три месяца, когда никто не трудился, банки работали и звонили им, требовали выплаты кредитов, несмотря ни на что. У многих компаний-перевозчиков эти кредитные выплаты выпили последние соки из бюджета».

Практически никто в отрасли так и не дождался каких-либо компенсаций убытков от государства, отмечает глава «Союза перевозчиков Украины».

«Конечно, хотелось бы думать, что государство нам хоть что-то выплатит. Надежда остается, что найдутся какие-то способы компенсации. Мы не говорим о прямых компенсациях, поскольку у государства нет денег. Но мы просим: отсрочьте нам хотя бы банковские платежи! Это такие шаги навстречу бизнесу, на которые государство, не сильно пострадав, могло бы пойти. Они добавили бы перевозчикам сил и вдохновения работать дальше, — считает он. — Но, увы, никто на это не идет, власти нет дела до наших проблем. Наоборот, тот прессинг, с которым мы столкнулись со стороны банковской системы, — это какой-то ужас! То же самое со стороны налоговой инспекции. Я понимаю, что в бюджете Украины огромная дыра, но как неработающие люди могут платить налоги? Где они возьмут на это средства? Это вообще никого не интересует».

По словам Демчука, случаев, когда компании-перевозчики после карантина перестали работать и были вынуждены продать подвижной состав, пока немного. Однако в ближайшее время банкротства перевозчиков могут пойти чередой.

«По всей Украине компании сейчас выехали на маршруты и уже несколько недель ездят в абсолютный минус. Дело в том, что уже нет того пассажиропотока, который был до карантина, и в ближайшее время его не будет. К тому же украинцы еще опасаются пользоваться общественным транспортом. Да и нелегалы никуда не делись — как работали, так и работают», — перечисляет причины упадка эксперт.

При этом он уверен, что, несмотря на вторую волну коронавируса, которая наблюдается на Украине, страна не может вернуться к тотальному карантину, который был весной. В противном случае транспортники, как и вся украинская экономика, этого не переживут.

«Я думаю, что процентов на 95 на такой жесткий карантин правительство уже не отважится. Нынешнее состояние экономики Украины просто не позволяет нам пользоваться такими мерами, как в США, Германии или Франции. У нас нет такого ресурса, как у них. У нас нет такой «подушки» — ни у государства, ни у людей, ни у кого. Поэтому нужно отходить от методов необдуманных запретов, перевозки должны существовать в любом случае. В Германии и некоторых других странах ЕС они не останавливались даже в самый жесткий карантин. На мой взгляд, до нашего правительства это дошло, хотя они и живут в своем мире», — резюмировал глава «Союза перевозчиков Украины».

По данным Минфина Украины, за шесть месяцев 2020 года госбюджет страны был выполнен с дефицитом в 42,1 млрд гривен (1,5 миллиарда долларов). Судя по тому, что украинская промышленность продолжает стремительно падать, а транспортная сфера находится в глубоком кризисе, эта сумма далеко не предел. По мнению экспертов, если украинские власти не изменят свою политику и не начнут налаживать экономические связи с Россией и стимулировать внутренний спрос, то дыра в бюджете 2020-го может побить все исторические рекорды и в итоге оказаться такой, что ее не удастся заткнуть даже очередными кредитами от МВФ.