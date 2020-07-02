Опыт России в обеспечении дистанционного образования высоко оценили страны G20

Москва, 2 июля. Опыт России по непрерывному школьному образованию в период коронавируса получил одну из самых высоких оценок на встрече министров образования G20, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе внеочередной встречи министров образования G20 Россия представила собственный опыт организации непрерывного качественного и общедоступного образования в школах в условиях пандемии COVID-19. Презентацию провел министр просвещения Сергей Кравцов.

«Главным приоритетом России во время пандемии оставалось здоровье и благополучие детей, в связи с чем с середины марта 2020 года на непродолжительные каникулы и далее на дистанционную форму обучения перешли 16 млн школьников, — сказал Сергей Кравцов. — Были скорректированы сроки и процедура проведения единого государственного экзамена для выпускников школ, введены специальные меры безопасности при проведении итоговой аттестации для школьников и студентов колледжей».

Как пояснили в министерстве, делегаты отмечали, что опыт России заслуживает особого внимания, учитывая количество обучающихся, а также масштаб отечественной образовательной системы и ее инфраструктуры.

«Россия представила передовой опыт в обеспечении доступа всем учащимся к качественным образовательным ресурсам. Особую заинтересованность зарубежных коллег вызвал запуск в России уникального по масштабу мультиплатформенного проекта, который объединил ресурсы телевещания и цифровых образовательных платформ», — пояснили в Минпросвещения.

По итогам встречи министры образования приняли заявление, в котором отметили усилия преподавателей, учеников и их семей, предпринятые во всем мире во время пандемии. Страны также взяли на себя обязательство продолжать работу над более инновационными подходами в системе образования, а также поддерживать разработку технологических и цифровых решений для содействия непрерывности обучения.