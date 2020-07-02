Forbes сообщил о понимающих речь российских роботанках

Москва, 2 июля. Американские издание Forbes опубликовало материал, посвященный наиболее современным разработкам российского ВПК. Речь идет о наземном боевом комплексе «Маркер», представляющем собой способный понимать человеческую речь роботанк.

Кремлевский Фонд перспективных исследований уже начал тестировать элементы искусственного интеллекта, которые позволят комплексу «Маркер» эффективнее взаимодействовать с человеком. Планируется, что инновационная боевая машина сможет понимать и выполнять те же голосовые приказы, которые командование отдает обычным военнослужащим. Среди воспринимаемых слов будут такие, как «марш», «стоять», «огонь», «назад».

Стоит сказать, что российские специалисты уже создавали боевую машину «Уран-9», однако она не смогла себя хорошо зарекомендовать. В работе над «Маркером» необходимо учесть ошибки предыдущей модели, а возможности новинки должны серьезно расшириться.

Габариты «Маркера» будут приблизительно равны танку. Можно сделать предположение, что его шасси создавалось на базе одной из обкатанных бронемашин, что должно сделать конструкцию проще и надежней. Дело в том, что «Уран-9» был меньше и строился по индивидуальной схеме.

Автор материала также заметил, что российское командование не планирует в скором времени заменять живых солдат роботизированными машинами. Они должны играть роль помощников при выполнении боевых задач, прикрывая военнослужащих и рискуя вместо них попасть под обстрел.

Пока российские отечественные активно работают над созданием роботизированных танков, «западные партнеры» не могут разобраться в модернизации существующих машин. Как сообщалось ранее, польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими.