Депутат Марченко уверен, что РФ принудит США к соглашению по «Северному потоку — 2»

Санкт-Петербург, 2 июля. Российский проект «Северный поток — 2» стал разменной монетой в большой политической игре. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Марченко в ходе онлайн-конференции, которая состоялась 2 июля на площадке Медиагруппы «Патриот».

«На международном уровне всегда идет политический торг, Америка выкручивает свои интересы. «Северный поток — 2» становится разменной монетой в большой политической игре… У нас с США идут пересечения по всем дипломатическим и экономическим фронтам. Они разыгрывают определенную карту. Для нас важен «Северный поток — 2», поэтому они препятствуют его строительству. Но в конечном итоге мы принудим их к соглашению. При этом Евросоюз тоже должен помнить о своих интересах, хватит им быть марионеткой у Америки», — пояснил парламентарий.

Напомним, в начале июня на рассмотрение Конгресса США был внесен законопроект о расширении санкций против российского проекта «Северный поток — 2». Санкции будут распространяться не только на компании, которые осуществляют строительство газопровода, но и на компании, оказывающие им страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги.

При этом в начале 2020 года строительство «Северного потока — 2» было временно приостановлено из-за действия санкций США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении европейских компаний, которые занимались строительством газопровода. После введения санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся строительством «Северного потока — 2», приостановила сотрудничество с российской стороной.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые европейские государства выступают против реализации проекта. Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода.