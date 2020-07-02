Лена Миро на примере Бони показала ошибку россиянок в отношениях с мужчинами

Москва, 2 июля. Блогер Лена Миро на примере ведущей Виктории Бони, страдающей от одиночества, объяснила россиянкам, почему они неправильно строят отношения с мужчинами.

Недавно бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» пожаловалась на отсутствие мужа и парня и откровенно заявила, что ее достало одиночество.

На переживания Бони сразу обратила внимание Миро, которая зачастую критикует 40-летнюю инстадиву. Блогер высмеяла «никому не нужную» Боню и в ироничной манере объяснила, почему завидная невеста осталась в свои года «одной одинешенькой», хотя Боня старалась построить отношения с мужчинами.

«Бабий век короток. Мужчина в России разбалован упругостью свежих тел ПТУшниц. Не устроила личную жизнь до 30? Шансов у тебя, считай, и не осталось», — написала Миро в «Живом журнале».

Она указала также на ошибку россиянок, которые ставят себе неправильные цели в отношениях с противоположным полом. По мнению блогера, молоденькие девушки хотят найти себе богатых мужей, а они, как правило, «уже старые». Миро понимает и мужчин, которые не берут в жены таких особ, когда к ним стоит очередь из красивых и молодых девушек, которые жаждут сходить с ними в ресторан или отдохнуть на море.

Как считает блогер, у таких девушек есть мнимая уверенность, что у них есть все шансы захомутать обеспеченных мужчин, которые соглашаются на встречи «с провинциальными дурочками».