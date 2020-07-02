Немецкий бундестаг сплотился против Соединенных Штатов из-за «Северного потока — 2»

Берлин, 2 июля. Новые санкции по «Северному потоку — 2» серьезно осложнят отношения между Германией и ее «заокеанским партнером». Как сообщает издание Handelsblatt, немецкие парламентарии уже сплотились против агрессивных шагов Вашингтона.

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США ранее выдвинули новый законопроект, который наложит санкции на множество немецких компаний, задействованных в строительстве «Северного потока — 2». Согласно заверениям Вашингтона, российско-германский газопровод ставит по угрозу энергетическую независимость Европы. Однако все больше немцев начинают понимать, что дело вовсе не в заботе Вашингтона о Берлине.

Единственной целью новых санкций является вытеснение России с газового рынка Европы. На данный момент Америка добывает огромное количество сланцевого газа, который в конечном итоге стоит дороже российского. Вашингтон просто стремится к ликвидации конкурента, поставляющего топливо по более низким ценам.

По словам автора материала, германские парламентарии вполне понимают суть газового конфликта. Более того, ужесточение экономических ограничений позволило сплотить законотворцев.

«Даже те фракции, которые критически относились «Северному потоку — 2», видят в планируемом законе нарушение международного права и прежде всего покушение на суверенитет Европы», — объяснил автор материала.

Также германское издание призывает противодействовать агрессивной политике США и ввести ответные санкции. Ограничения могут касаться, например, поставок американского сланцевого газа в Европу.

Официальное руководство Германии, судя по всему, придерживается той же точки зрения на вопрос, что и пресса. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что Берлин отказывается воспринимать санкции США против «СП-2».