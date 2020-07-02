Украина планирует использовать американские комплексы Javelin в Донбассе

Киев, 2 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины в Донбассе получат американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

«Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК Javelin. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна», — заявил глава ВСУ.

Стоит отметить, что в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. В апреле 2018 года Киев получил 37 ракетных комплексов Javelin, а также 210 ракет. При этом украинская сторона обязалась не использовать данное вооружение в Донбассе.

При этом в конце июня 2019 года Конгресс США одобрил проект военного бюджета на 2020 финансовый год, который предполагает выделение Украине военной помощи в размере 300 миллионов долларов.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.