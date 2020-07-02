Поклонники Марины Голуб рассказали о мистических событиях на могиле актрисы

Москва, 2 июля. Поклонники покойной актрисы Марины Голуб, которая похоронена на Троекуровском кладбище, верят, что с ее могилы загадочным образом исчезает голубь.

Марина Голуб погибла 9 октября 2012 года в страшном ДТП. Тогда в Москве машина, в которой находилась актриса, возвращавшаяся после спектакля «Смертельный двигатель», столкнулась с иномаркой. Актриса и водитель погибли на месте. Виновник смертельной аварии попытался скрыться, но его задержали. Он был осужден на шесть лет.

В СМИ со ссылкой на поклонников, которые посещают могилу актрисы, сообщили, что там происходят настоящие мистические события. Памятник для Марины Голуб изготовлен из белого и темного гранита, на его на вершине расположен голубь. Отмечается, что он уже несколько раз исчезал с могилы артистки, а затем странным образом возвращается на место. Об этом пишет «Царьград».

Кроме того, у птицы то меняется поворот головы, то хвост становится веером. Поклонники в голос утверждают, что на могиле Марины Голуб творится что-то странное. Верить в то, что птицу воруют, они не хотят.