Китайское издание The Paper высоко оценило МБР «Сармат»

Москва, 2 июля. Эксперты китайского издания The Paper опубликовали материал, посвященный российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». По мнению специалистов, это оружие вполне может претендовать на статус «суперракеты».

Противоракетные системы Соединенных Штатов еще долго не смогут отразить удар российского комплекса «Сармат». По мнению представителей китайских СМИ, при создании этого оружия были использованы последние достижения в области ракетостроения, что позволило создать по-настоящему уникальный аппарат.

«Характеристики позволяют «Сармату» называться суперракетой и главной опорой государственной безопасности», — подвел итог автор материала.

Слова китайского журналиста подтвердил и российский военный эксперт Константин Сивков. По словам специалиста, «Сармат» способен двигаться по неоптимальным траекториям и поражать любую точку земного шара, то есть российская новинка обладает глобальным радиусом действия. Кроме того, ракета может быть оснащена самым разнообразными боеголовками.

Боевая часть ракеты может вмещать в себя до десяти средних боеголовок, которые способны преодолеть большое количество систем ПРО потенциального противника. Кроме того, «Сармат» способен нести в себе до четырех маневрирующих гиперзвуковых блоков «Авангард», которые точно смогут преодолеть все степени защиты и поразить цели. В случае необходимости может быть использована и моноблочная часть очень большого калибра.

Однако российские специалисты работают над созданием не только самих ракет, но и машин для их переноски. Как сообщалось ранее, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал, чем подлодка «Князь Олег» удивит противника.