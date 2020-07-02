Пользователи напомнили Вассерману о его «пророчестве» в отношении Крыма и Украины

Москва, 2 июля. Интернет-пользователи вспомнили о пророчестве российского публициста Анатолия Вассермана, который предположил, когда Крым может «войти в состав Украины». Общественность согласна с актуальностью мысли о том, что озвученное случится в случае вхождения Украины в состав РФ.

Напомним, таким высказыванием эксперт отреагировал на спор, который предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру украинский дипломат Андрей Мельник, пишет «Царьград».

Вассерман подчеркнул, что отделение части русского народа – украинцев можно расценивать как сепаратизм, несправедливость. Следовательно, России надо также активно добиваться возвращения соседнего государства в свой состав, как делает Украина по отношению к Крыму.

Напомним, что ранее публицист заявил, что Украине не стоит ждать ничего хорошего от руководителя исполнительного комитета Национального совета реформ страны Михаила Саакашвили. Он обратил внимание, что дело вовсе не в личности бывшего грузинского президента, а в самой проблеме Украины. Должность Саакашвили эксперт оценил, как безнадежную.