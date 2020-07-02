Захарова объяснила появление в Twitter МИД РФ объявления о продаже данных россиян

Москва, 2 июля. Один из официальных Twitter-аккаунтов Министерства иностранных дел России взломали хакеры, опубликовав фейковое объявление о продаже базы данных российских туристов.

Публикация была сделана 2 июля на странице @MID_travel. Как правило, этот аккаунт использует Ситуационно-кризисный центр МИД.

«Продается база «Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница» (орф. и пункт. автора сохранены. — Прим. ФАН), — говорилось в объявлении.

Судя по формулировке, которую использовали киберпреступники, выставленные на продажу данные граждан РФ они якобы получили на портале Госуслуг. Купить базу предлагается за 66 биткоинов. По словам хакеров, подлинность базы доказывается тем, что объявление о ее продаже было сделано в официальном микроблоге министерства.

Факт взлома аккаунта в комментарии изданию «Подъем» подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сроки восстановления доступа к аккаунту в ведомстве пока не называют.

Отметим, что в июне в Сети уже появлялись объявления о продажу базу данных 115 тыс. россиян, которых застряли за границей после закрытия границ из-за коронавируса, а потом вернулись на родину. Технический директор компании DeviceLock (специализируется на IT-безопасности) Ашот Оганесян тогда сообщил журналистам, что подлинность этой базы не была подтверждена. Он не исключил, что эти данные — фейк, и авторы объявления просто хотели заработать, сообщает телеканал 360.