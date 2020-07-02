В Киеве сообщили о подготовке Петром Порошенко «кровавого переворота»

Москва, 2 июля. Депутат Верховной рады Илья Кива сообщил о подготавливаемом экс-президентом Украины Петром Порошенко перевороте. По мнению парламентария, политик с помощью радикалов намерен свергнуть действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что на данный момент Порошенко сближается с украинскими радикалами, которые должны стать действующей силой грядущего переворота. Политик уже «взял на обеспечение» «Азов» и «Национальный корпус».

«Сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь. И это будет стоить президенту власти», — объяснил Кива.

Также РИА Новости со ссылкой на эксперта сообщили, что остальные представители украинской политической элиты смогут себя защитить, в то время как Зеленского ждет участь «сакральной жертвы».

О грядущих потрясениях говорят не только укрепившиеся связи между Порошенко и неонацистами, но и его сотрудничество с бывшим исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Дело в том, что этот чиновник умеет совершать государственные перевороты и в 2014-м году уже проявил себя на практике.

Кива заметил, что на данный момент на украинцев оказывается давление, причем не на фронте гражданской войны, а на улицах городов. В том случае, если Зеленский не сможет изменить ситуацию, то государство может быть разрушено в результате политических игр.

Однако не стоит забывать, что гражданская война в Донбассе действительно продолжается, и руководство Незалежной не стремится ее прекращать. Ранее политолог Антон Бредихин назвал смену власти на Украине главным условием реинтеграции Донбасса.