Американские СМИ заявили о серьезном преимуществе российского ВПК

Москва, 2 июля. Российская оборонная промышленность способна выполнять даже крупные заказы иностранных покупателей в короткие сроки, что делает ее весьма конкурентоспособной в сфере военно-технического сотрудничества. К такому выводу пришли журналисты американского издания Military Watch.

Отношения между Индией и Китаем достаточно далеки от идеальных, что в очередной раз подтвердила новая приграничная стычка. На фоне обострения ситуации Москва согласилась поставить Нью-Дели новые системы ПВО С-400 и большое количество боевых самолетов. В скором времени индийские военные должны получить 33 истребителя Су-30 и МиГ-29. По данным СМИ, боевые самолеты должны быть переданы Индии уже к концу текущего года.

Ранее у России был серьезный конкурент в вопросе поставок самолетов Индии. Нью-Дели четыре года назад заказал у Парижа 36 истребителей Dassault Rafale, однако Индия до сих пор не смогла развернуть ни одну состоящую из них эскадрилью.

По мнению журналистов американского издания, подобная медлительность совершенно не удивительна. Во-первых, масштаб заказа очень невелик, во-вторых, французский ВПК абсолютно неэффективен по сравнению с российским или американским. Также авторы обратили внимание на чрезвычайно высокую стоимость французских машин. Rafal стоит дороже американского F-35A, не говоря уже о многократной разнице в цене с отечественными тяжеловесами Су-30МКИ. По мнению авторов, дальнейшие закупки французских истребителей оказались на грани срыва, так как РФ обладает серьезным преимуществом в вопросе скорости изготовления.

«Индия вместо этого будет стремиться производить российские самолеты МиГ-35 поколения «4++», – заметили американцы.

Это будут самолеты, сравнимые по весовой категории с французскими машинами и подобным лицензированием производства. Однако при этом эти истребители будут поступать куда быстрее и обойдутся бюджету Индии в меньшую сумму.

Стоит сказать, что приобретение и американских истребителей не смогло бы сильно укрепить обороноспособность Индии. Как сообщалось ранее, Пилот ВВС США рассказал об уязвимости F-35.