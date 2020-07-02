Дополнительные выплаты россиянам в июле-августе: пенсии, пособия, льготы и кредиты

С начала июля несколько категорий россиян могут рассчитывать на дополнительные выплаты, льготы коснутся семей с детьми, пенсионеров, самозанятых и других категорий граждан.

Десять тысяч на ребенка

С 1 июля 2020 года на каждого ребенка до 16 лет будет перечислено по 10 тысяч рублей. Это уже вторая поддерживающая выплата, которую президент России Владимир Путин поручил перечислить семьям с детьми в качестве помощи на фоне пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом.

Предыдущая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет гражданам России поступила в июне. Получателям июньской выплаты новое заявление подавать не нужно, вторые 10 тысяч рублей им перечислят автоматически. Тем же, кто пользовался другими мерами поддержки (например, родители детей до трех лет) могут оформить заявление через портал Госуслуг, обратиться за выплатой можно до 30 сентября включительно.

Индексация пенсий

Индексация пенсий в России проходит постоянно и автоматически, это касается неработающих граждан, получающих социальные выплаты. Работающим пенсионерам пенсии с 2016 года не индексируются. Но, как только человек завершает трудовую деятельность, ему автоматически проводят индексацию пенсии с учетом всего пропущенного срока.

Кроме того, с 1 июля пенсии проиндексируют одной из категорий пенсионеров, которые с точки зрения закона считалась работающими. Это пенсионеры-опекуны, на попечении которых есть дети до 18 лет. Помимо доплаты в 3-4 тысячи рублей, такие граждане начнут получать повышенную за счет индексации пенсию. Соответствующий закон был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина.

Эта мера поддержки затронет около 30 тысяч человек, им автоматически пенсия будет повышена на 3-3,5 тысячи рублей в месяц. В бюджете на эти цели только до конца 2020 года заложено 720 миллионов рублей.

С 1 августа индексация социальных выплат ждет получателей накопительной пенсии. Повышение также коснется участников программы софинансирования, когда человек сам копит на свою пенсию, а государство его стимулирует за счет налоговых льгот и доплат.

О других доплатах и льготах для пенсионеров читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Налоговый капитал для самозанятых

С 1 июля налоговый капитал размером 1 МРОТ (12130 рублей) смогут получить граждане, которые зарегистрируются в качестве самозанятых. Это сможет сделать каждый индивидуальный предприниматель, начиная с 16 лет, который получает доход от товаров собственного производства или от оказываемых им услуг (без привлечения наемных сотрудников). Тем, чей доход от профессиональной деятельности не превышает 2,4 млн рублей в год, предоставляется льготный налоговый режим — от 4% до 6% от полученного дохода.

По распоряжению президента с 1 июля льготный режим для самозанятых получили право вводить все российские регионы, раньше это нововведение носило экспериментальный характер.

Сегодня в России зарегистрировано более 740 тысяч самозанятых. Все зарегистрированные в качестве самозанятых могут рассчитывать на возврат части налогов за прошлый год, а также на налоговый капитал в 12130 рублей для уплаты НДФЛ в 2020 году.

Микрокредиты станут безопаснее

Очередное ужесточение требований к микрокредитным организациям вступило в силу с 1 июля. Для таких кредитных организаций установлен минимальный размер собственных средств — миллион рублей. Кроме того, микрокредитные организации обязаны раскрывать в Интернете информацию о своей структуре, составе акционеров или участников. Это поможет сделать более защищенными тех, кто вынужден обращаться в такие организации за кредитами.

Усилят контроль и за коллекторами, взыскивающими долги с неплательщиков. С 1 июля банки и микрокредитные организации, привлекая к взысканию просроченной задолженности стороннюю организацию, обязаны не только уведомить об этом должника, но и разместить информацию о коллекторе в Едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц.