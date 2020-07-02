Изменения в жизни россиян после обновления Конституции: пенсии, защита детей, соцподдержка

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала все протоколы голосования по поправкам в Конституцию. «За» проголосовали 77,92% избирателей, «против» — 21,27%. Какие изменения произойдут в жизни россиян после внесения поправок в Конституцию, и над какими документами в ближайшее время предстоит работать законодателям? Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил состоявшийся плебисцит с депутатом Госдумы Светланой Бессараб.
Целый блок изменений в основной закон страны затрагивает социальную сферу. Поправки закрепляют в Конституции следующие обязательства государства перед гражданами:
— Меры социальной поддержки всех групп населения;
— Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи;
— Защита семьи, материнства, отцовства и детства;
— Повышение благосостояния граждан;
— Гарантирование минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума;
— Индексация пенсий не реже одного раза в год;
— Адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат и т.д.
С принятием поправок в Конституцию Россия должна стать по-настоящему социальным государством, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Думаю, что Россия теперь просто должна стать действительно социальным государством, и на практике показать всему миру заботу о россиянах. Мы уже подошли к этому вплотную, когда адресность и забота о каждом гражданине являются безусловными обязанностями государства. В период распространения коронавирусной инфекции мы смогли убедиться, что государство готово заботиться о каждом, вкладываться в медицину, ее качество, доступность медицинской помощи», — сказала Светлана Бессараб в комментарии ФАН.
Внесение поправок в Конституцию РФ потребует серьезного обновления законодательной базы России. Как сообщал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, для реализации новых положений основного закона предстоит принять до 100 федеральных законов.
Светлана Бессараб отметила, что привести законодательную базу в соответствие обновленной Конституции нужно в течение ближайших шести месяцев — года максимум.
«По оценкам специалистов, на сегодняшний день это — порядка 70 законопроектов федеральных законов, которые должны быть приняты. Около половины из них — 35–40 — законы именно в социальной сфере», — сказала депутат.
Парламентарий также назвала законы, которым предстоят серьезные корректировки.
«Подвергнется большим изменениям закон об охране здоровья в РФ, поскольку мы уже сегодня увидели болевые точки и проблемы первичного звена здравоохранения, на которые указывал президент Владимир Путин. Серьезным изменениям подвергнется закон об образовании в части воспитания детей, приоритетности детей для государства. Будут внесены соответствующие изменения в законы касательно ежегодной индексации пенсий не реже одного раза в год, в закон о страховых пенсиях, в законы о социальной поддержке граждан. Думаю, всю эту работу предстоит сделать за очень короткий срок. Россияне сегодня дали большой кредит доверия президенту, правительству, Госдуме. Это доверие важно оправдать, и важно оправдать его быстро. <…> Думаю, что все эти вопросы будут решаться в самом скором времени», — предположила Светлана Бессараб.
Одна из поправок в Конституцию закрепляет индексацию пенсий. Теперь это — ежегодное обязательство, и власти РФ не смогут действовать, исходя из возможности или невозможности выделить на нее средства. Светлана Бессараб напомнила, как в 2016 году индексацию пенсий провести не удалось из-за непростой экономической ситуации.
«Тогда президент принял решение о единовременной компенсации всем пенсионерам, которые пострадали от таких действий правительства. В конце 2016 года такая компенсация была произведена, но, что называется, осадок остался. То, что это никогда не должно повториться — это безусловно. То, что это никогда уже не повторится, гарантируется нашей новой Конституцией», — резюмировала Светлана Бессараб.