Изменения в жизни россиян после обновления Конституции: пенсии, защита детей, соцподдержка

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала все протоколы голосования по поправкам в Конституцию. «За» проголосовали 77,92% избирателей, «против» — 21,27%. Какие изменения произойдут в жизни россиян после внесения поправок в Конституцию, и над какими документами в ближайшее время предстоит работать законодателям? Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил состоявшийся плебисцит с депутатом Госдумы Светланой Бессараб.

Целый блок изменений в основной закон страны затрагивает социальную сферу. Поправки закрепляют в Конституции следующие обязательства государства перед гражданами:

— Меры социальной поддержки всех групп населения; — Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи; — Защита семьи, материнства, отцовства и детства; — Повышение благосостояния граждан; — Гарантирование минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума; — Индексация пенсий не реже одного раза в год; — Адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат и т.д.

С принятием поправок в Конституцию Россия должна стать по-настоящему социальным государством, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Думаю, что Россия теперь просто должна стать действительно социальным государством, и на практике показать всему миру заботу о россиянах. Мы уже подошли к этому вплотную, когда адресность и забота о каждом гражданине являются безусловными обязанностями государства. В период распространения коронавирусной инфекции мы смогли убедиться, что государство готово заботиться о каждом, вкладываться в медицину, ее качество, доступность медицинской помощи», — сказала Светлана Бессараб в комментарии ФАН.

Внесение поправок в Конституцию РФ потребует серьезного обновления законодательной базы России. Как сообщал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, для реализации новых положений основного закона предстоит принять до 100 федеральных законов.

Светлана Бессараб отметила, что привести законодательную базу в соответствие обновленной Конституции нужно в течение ближайших шести месяцев ­— года максимум.

«По оценкам специалистов, на сегодняшний день это — порядка 70 законопроектов федеральных законов, которые должны быть приняты. Около половины из них — 35–40 — законы именно в социальной сфере», — сказала депутат.

Парламентарий также назвала законы, которым предстоят серьезные корректировки.

«Подвергнется большим изменениям закон об охране здоровья в РФ, поскольку мы уже сегодня увидели болевые точки и проблемы первичного звена здравоохранения, на которые указывал президент Владимир Путин. Серьезным изменениям подвергнется закон об образовании в части воспитания детей, приоритетности детей для государства. Будут внесены соответствующие изменения в законы касательно ежегодной индексации пенсий не реже одного раза в год, в закон о страховых пенсиях, в законы о социальной поддержке граждан. Думаю, всю эту работу предстоит сделать за очень короткий срок. Россияне сегодня дали большой кредит доверия президенту, правительству, Госдуме. Это доверие важно оправдать, и важно оправдать его быстро. <…> Думаю, что все эти вопросы будут решаться в самом скором времени», — предположила Светлана Бессараб.

Одна из поправок в Конституцию закрепляет индексацию пенсий. Теперь это — ежегодное обязательство, и власти РФ не смогут действовать, исходя из возможности или невозможности выделить на нее средства. Светлана Бессараб напомнила, как в 2016 году индексацию пенсий провести не удалось из-за непростой экономической ситуации.