В России оценили реакцию американцев на систему «Филин»

Москва, 2 июля. Российская станция визуально-оптических помех «Филин» вызывает большой интерес у экспертов и обывателей, поэтому регулярно становится предметом публикаций зарубежных изданий.

На днях китайское издание Sohu посвятило статью российской станции «Филин». Китайские эксперты отметили, что использование данной станции может ввергнуть в панику солдат США в случае возможного военного столкновения, так как «Филин» способен ослепить и вызвать галлюцинации.

Публикация китайского издания также вызвала интерес в русскоязычном сегменте Сети. Российские пользователи отметили, что многие американские политики и военные чересчур восприимчивы к российским новинкам вооружения, о чем свидетельствует их бурная реакция на публикацию китайского издания, передает «Царьград».

«С психикой у американцев очень слабо, хлипенькие какие-то», — подчеркнул Владимир М.

«Да они и так глюченные… везде мы им мерещимся», — добавила Светлана К.

Стоит отметить, что появление «Филина» не обошло стороной британское издание The Times. Британские журналисты назвали станцию «оружием массовой дезориентации», отметив, что данная система может «вызвать даже тошноту».

По словам создателей станции «Филин», система представляет собой гуманное оружие, так как вызывает обратимые нарушения в организме человека.