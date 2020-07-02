Сябитова показала нового возлюбленного и дала советы, как узнать своего мужчину

Москва, 2 июля. Самая известная телесваха России Роза Сябитова дала советы женщинам, как узнать своего возлюбленного на раннем этапе отношений. Новый пост ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» опубликовала в своем профиле в Instagram, сопроводив его фотографией с загадочным незнакомцем, который обнимает ее за талию.

58-летняя телеведущая уверена, что прежде, чем женщина сможет по-настоящему полюбить мужчину, она должна его узнать. Роза Сябитова призвала первым дело «собрать о нем информацию, которая поможет понять, что за человек рядом, и соответствует ли он ожиданиям».

«Нужно не говорить, а слушать. Причем важно слышать, о чем вам говорят, и не менее важно уметь задавать умные вопросы», — дала первый совет Роза Сябитова.

Также важно, с точки зрения телесвахи, проявлять интерес и запоминать все, что мужчина говорит. Это необходимо для того, чтобы потом проанализировать его ответы. Не критикуйте и не высмеивайте его во время беседы, добавила ведущая шоу «Давай поженимся!».

«И не совершайте главную ошибку! Находясь под впечатлением от мужчины на раннем этапе знакомства, вам захочется поделиться с ним самыми сокровенными мыслями. Не спешите! Еще не время раскрываться», — призвала Сябитова представительниц прекрасного пола.

Поклонники отреагировали на советы Розы Сябитовой. Одни поддержали ее слова, а другие, наоборот, раскритиковали. Многие отметили, что молодой и накаченный кавалер, обнимающий 58-летнюю звезду, очень на нее похож внешне.

«Прекрасная пара! Красиво смотритесь. Молодец», — написала ojkuprihina. «Так похожи. Словно брат и сестра», — добавила marinasev0402.

Но некоторые пользователи Сети сочли фотографию пошлой и посоветовали оставить ее исключительно для личных архивов.

Сябитова ранее объяснила, почему россияне часто разводятся и кто в этом виноват. По мнению ведущей, семейные ценности нужно прививать ребенку с раннего детства.