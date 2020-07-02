Инцидент с самолетами над Ростовом попал на видео

Москва, 2 июля. Авиаинцидент в районе Ростова-на-Дону, где по ошибке диспетчеров чуть не столкнулись два самолета, оказался запечатлен на видео.

В Сети появились кадры с рабочего монитора диспетчера ростовского аэропорта Платов, на которых видно, как два самолета идут на лобовое столкновение, но в последний момент меняют траекторию движения.

Как сообщает Пятый канал, сотрудники авиационных служб не сразу заметили конфликтную ситуацию. Внимание диспетчера на опасное сближение двух лайнеров обратил его коллега, в чью зону ответственности входил смежный сектор.

Напомним, Airbus авиакомпании S7 вылетел из Платова в Москву согласно расписанию. Однако курс набора высоты борта совпал с направлением движения Boeing перевозчика Emirates Airlines.

Происшествие случилось еще 10 июня. Столкновения удалось избежать благодаря системе предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS), которая сработала на обоих бортах.