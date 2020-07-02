Россия удивила западных экспертов, показав используемое в Сирии оружие

Дамаск, 2 июля. Россия продолжает удивлять западных экспертов военной мощью, проводя испытания оружия в Сирии. Американский аналитический центр RAND прямо назвал участие РФ в борьбе с терроризмом в Сирии одним из главных факторов, качественно улучшающих российскую армию.

Напомним, ранее на российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы, в котором приняли участие оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М», а также бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун». О том, что «Искандеры» переброшены на сирийскую землю, впервые официально рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в конце 2017 года. Еще через год вице-премьер Юрий Борисов отметил, что ОТРК подтвердили свою эффективность в боевых условиях.

По мнению экспертов, «Искандеры» используются в Сирии крайне ограничено. При этом ОТРК стали значительным преимуществом российских военных, поскольку они способны уничтожать наземные цели на дальности до 500 километров.

«У стран НАТО нет и не будет в ближайшей перспективе средств, способных противостоять «Искандерам», — подчеркнул бывший заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР по вооружению генерал-лейтенант Александр Лузан в беседе с РИА Новости.

Помимо «Искандеров», испытания в Сирии прошли бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У». Эта техника активно применяется военной полицией РФ. Также в Сирии российская армия впервые массово использовала беспилотники «Орлан-10», «Эникс-3» и «Форпост». Кроме того, в Сирии дебютировали крылатые ракеты морского базирования «Калибр». Глядя на это обилие техники, аналитики RAND признали, что у России есть огромные возможности по оперативному развертыванию войск и противовоздушной обороне.