Разуваев предостерег саудитов от развязывания нефтяной войны, указав на их место в ОПЕК+

Рынок энергоресурсов довольно чувствителен к негативным инфоповодам, а потому генерация их со стороны стран, которые обеспечивают этот рынок сырьем, выглядит крайне безответственно. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Так он отреагировал на новость о том, что Саудовская Аравия пригрозила новой ценовой войной на нефтяном рынке — на этот раз Анголе и Нигерии. Саудиты считают, что эти две страны не соблюдают свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, а значит, должны быть наказаны.

«Мы знаем, кто ваши покупатели», — озвучил свою угрозу министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман аль-Сауд в ходе видеоконференции стран — участниц соглашения.

Разуваев назвал подобные заявления «опрометчивыми».

«Россия, конечно, переживет еще одно обрушение цен на черное золото за счет своих резервов, — считает эксперт. — Но должен сказать, что это крайне нежелательный сценарий: обвал рубля и акций национальных компаний нам сейчас совершенно не нужен. Кроме того, не будем забывать о риске второй волны коронавируса, которая уже сама по себе снизит потребление энергоресурсов и, соответственно, цены на них».

Экономист добавил, что Ангола и Нигерия не самые крупные игроки на нефтяном рынке и что обрушать из-за них всю отрасль — это крайне безответственное решение.

«Надо же все-таки беречь свой карман, — посоветовал собеседник ФАН. — Убежден, что одни только заявления саудитов принесут намного больше вреда, чем все нарушения Анголы и Нигерии, вместе взятые. На самом деле, для стабильности нефтяного рынка вполне достаточно и того, что соглашению следуют такие страны, как Россия, США и сама Саудовская Аравия».

Вместе с тем Разуваев признался, что не знает, как еще можно надавить на нарушителей, — политических рычагов влияния у ОПЕК+ нет, и это всегда было проблемой организации. Однако эксперт объяснил, почему именно саудиты берут на себя роль «жандарма» в соглашении между, казалось бы, равными участниками договоренностей.

«Они привыкли, что в рамках ОПЕК являются доминирующим игроком на рынке, — напомнил экономист. — Однако после того, как к организации присоединились США и Россия, все поменялось. Мы и американцы добываем столько же, сколько и Саудовская Аравия, так что полюс силы сместился».

Эксперт исключил возможность следования стратегии саудитов со стороны России. Наше государство осознает свою ответственность за стабильность на мировом нефтяном рынке и не станет делать публичные заявления с призывом покарать нарушителей соглашения ОПЕК+ ценой столь тяжело доставшейся стабильности.