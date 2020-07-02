Ирина Шейк в полупрозрачном белье восхитила поклонников

Москва, 2 июля. Супермодель Ирина Шейк опубликовала откровенное фото в своем профиле в Instagram. Поклонники знаменитости не могли отвести глаз от звезды и в комментариях оставили множество записей со словами восхищения.

На кадре Шейк позирует в черном полупрозрачном нижнем белье и пронзительно смотрит вдаль. Модель уже давно восстановилась после родов, и поэтому не стесняется показать свою идеальную фигуру.

Поклонники 34-летней россиянки оценили горячую фотографию знаменитости и оставили тысячи комментариев под новой публикацией звезды. Русско- и англоязычные пользователи, увидев кадр, высказали комплементы звезде, отметив, что супермодель выглядит идеально и излучает красоту. Торчащая из прозрачного бюстгальтера грудь модели и вовсе ошеломила юзеров.

«Идеальная», — написала kamilladavidova.

«Вы такая красивая», — указал emrysdeservedbetter.

«Иринка, Иринка, душа замирает, как вижу тебя», — признался anatoly_cango.

«Какая шикарная женщина», — констатировала olesya_levshunova.

«Очень жарко и красиво», — добавил hotbunty78.

Ирина Шейк родилась в Челябинской области. На одном из конкурсов красоты ее заметил агент и предложил попробовать свои силы в моделинге. Россиянка перебралась в Европу, а затем в США, где ее карьеры взлетела. Она на протяжении долгих лет была лицом известных брендов, в том числе Guess и Givenchy.

Знаменитость состояла в отношениях с португальским футболистом Криштиану Роналду, но в 2015 году их союз распался. Россиянка потом закрутила роман с голливудским актером Бредли Купером, от которого в 2017 году родила дочь.