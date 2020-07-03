Эксперты рассказали, как коронавирус перестроил бизнес в России

Пандемия коронавируса открыла путь для ускоренной трансформации бизнеса. Пока одни компании, чтобы выжить, спешно сокращают расходы и штат сотрудников, другие модернизируют работу и подстраиваются под новую реальность.

По мнению экспертов Федерального агентства новостей, на фоне кризиса и необратимой цифровизации только прогрессивные методы помогут компаниям сохранить позиции на рынке.

Новые бизнес-тренды

Пандемия уже показала, что рынок труда находится не так далеко от футуристичного будущего, считает генеральный директор сервиса для автоматизации рекрутинга FriendWork Recruiter Александр Красс. Он убежден, что пандемия ускорит процесс исчезновения многих оффлайн-профессий. Так, в банках и магазинах станет больше касс самообслуживания, а сотрудники в основном будут работать на удаленке.

«Развитие технологий и их стоимость пока не позволяют поставить цифровых администраторов, например, в отели, поэтому компании все еще будут ценить обычный людской труд. Но как долго это продлится, сказать трудно: автоматизация и удаленная работа все-таки будут набирать обороты, — отметил в интервью ФАН Красс. — Удаленная работа заставляет бизнес искать новые способы контроля сотрудников. Если его не осуществлять, то эффективность труда уменьшается минимум на 30%. Отсюда тренд на цифровые механизмы контроля в HR и рекрутинге».

Востребованными «в новом мире» будут те специалисты, которые смогут адаптироваться к новым реалиям. Так, использование онлайн-сервисов для автоматизации рекрутинга и HR, электронного документооборота, таск-трекеров («отслеживателей задач»), инструментов по визуализации и аналитике станет не просто трендом, а необходимостью, убежден эксперт.

Кроме того, поголовная автоматизация процессов рождает новые конкурентные компетенции на рынке труда. Одни из ключевых — это целый пул «цифровых» навыков.

«Многие компании разрешили сотрудникам работать дистанционно даже после карантина. Отсюда вывод, что даже те, кто раньше обязательно были нужны в офисе, теперь могут физически там не присутствовать. А значит, будет больше распространяться найм людей из регионов и других стран, — объяснил Красс. — Удаленная работа помогла многим компаниям сократить затраты. Зачем же их снова делать большими после выхода из карантина? Как следствие — многие откажутся от офисов совсем».

Директор по персоналу СберМаркет Виктория Лачинова рассказала ФАН, что сервис с середины марта перевел команду разработки и офисных сотрудников на удаленную работу, причем буквально за один день. В дистанционном режиме работы компания провела серьезную трансформацию процессов и команд и значительно увеличила свои мощности.

«За более чем два месяца работы в новом режиме компания выросла примерно в четыре раза и стала одним из лидеров рынка онлайн-доставки продуктов, — обратила внимание Лачинова. — Мы ожидаем, что будет стираться грань между удаленными и офисными сотрудниками во всех сферах: в компенсации, карьерном росте, ответственности и задачах. Часть сотрудников захотят остаться на удаленной работе и после снятия ограничений».

По мнению собеседницы ФАН, новым трендом посткоронавирусного времени может стать новый формат — когда руководитель работает на удаленке, а у него в подчинении команда, состоящая как из офисных, так и из удаленных сотрудников.

Создатель CEO PlayKey (децентрализованная облачная игровая платформа) Егор Гурьев в комментарии ФАН отметил, что из-за пандемии сервисом стали пользоваться чаще, а количество новых игроков заметно выросло. Поэтому сегодня компания расширяет команду. Он сообщил, что пандемия научила кооперироваться удаленно, и сегодня работодатели, особенно в IT, увеличивают зону поиска и ищут кандидатов за пределами городов, где расположены офисы.

Что делать предпринимателям

Независимо от того будут ли компании выходить из карантина в онлайне или оффлайне, специалисты советуют хорошо подготовиться. Как объяснил Александр Красс, в нестабильных условиях важно хорошо взвесить то или иное решение. Если предстоят сокращения, нужно проанализировать эффективность каждого сотрудника и четко формулировать причины его неэффективности или нужности для компании.

«Сформулируйте для себя такой список компетенций и KPI с учетом новой реальности для каждого. Вполне возможно, что после этого вы увидите больше альтернативных решений, которые не потребуют увольнения, — объяснил он. — Кризисы проходят, но люди остаются. Даже если вам пришлось с кем-то расстаться по объективным причинам, вы по-прежнему пребываете в одном информационном поле. Бывшие сотрудники формируют культуру вокруг компании точно так же, как это делают клиенты».

По мнению гендиректора сервиса для автоматизации рекрутинга FriendWork Recruiter, структура управления человеческим капиталом изменилась, а потому нужны новые методы контроля над ней. Он советует работодателям обеспечить для сотрудников все условия эффективности на удаленке, а также продумать реальные показатели эффективности для каждого. Это важно, поскольку на фоне кризиса и необратимой цифровизации только прогрессивные методы помогут компании стать лидером на рынке и сохранить позиции.

Сооснователь проекта «Кухни на районе» Кирилл Родин рассказал, что несмотря на кризис текучки в компании не случилось, да и сокращать никого не пришлось. Сотрудникам, наоборот, стало легче работать вне офиса, потому что «сократилось количество разговоров не по делу, инструкции стали более четкими, плюс никто не тратит время на дорогу», пояснил Родин. При этом сам он предпочитает работать оффлайн.

«Лично мне дистанционка абсолютно не по душе и как модель работы не устраивает. Когда сотрудники далеко от процесса, то начинается «отрыв» от дел. В такие моменты руководителю важно разговаривать с людьми, подбадривать их, быть на связи, поэтому у нас в команде постоянно проходят онлайн-встречи. По пятницам я записываю для команды мотивирующие видео, чтобы все были в теме и не переживали, что что-то упускают», — сказал он.

По мнению генерального директора компании «Транссеть» Сергея Висленева, в IT-отрасли на рынке труда условия для работодателя немного улучшились: много толковых программистов ищут работу. При этом есть и очевидные трудности: квалифицированных разработчиков по-прежнему недостаточно, а 50% кандидатов неадекватно оценивают свои способности.

Вице-президент по персоналу компании «Азбука Вкуса» Елена Цуканова в комментарии ФАН отметила, что сейчас удаленно работает 92% офисного коллектива. По ее словам, в условиях кризиса руководители еще больше внимания уделяют общению с коллективом.

«В обычное время сотрудники могли лично проконсультироваться с психологом, сейчас мы сохранили эту возможность и перевели общение в онлайн. Ежедневно у нас есть утренние и вечерние онлайн-тренировки, мы проводим квизы и играем в мафию через Zoom. Еще мы ввели утренние встречи с топ-менеджерами «Утро с топом», когда все желающие могут задать руководителям вопросы на любые темы. На одном из таких завтраков собралось больше 350 сотрудников из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, и мы получаем очень хорошие отклики от команды», — пояснила она.

Основатель сервиса «101 Интернет» Александр Левочкин, в свою очередь, убежден, что работодателям сейчас нужно больше ориентироваться не на проблемы, а на возможности того, что кризис может дать для роста и увеличения прибыли. По мнению Левочкина, в ближайшие полгода с рынка уйдут слабые компании, которые не сумели перестроить свою работу, а те, кто не боится ловить новые возможности и проявлять гибкость, лишь укрепят свои позиции.