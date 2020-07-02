Захарова назвала запрет на вещание в Латвии телеканалов RT возмутительным шагом

Москва, 2 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет на вещание нескольких телеканалов «семейства» RT в Латвии возмутительным и неправомочным шагом.

«Надеемся, что эти возмутительные и неправомочные действия латвийская сторона предприняла лишь по причине некомпетентности соответственных органов, которые не сумели разобраться в том, что Дмитрий Киселев никак не связан и никогда не был связан с тем, о чем было Ригой сейчас заявлено», — отметила Мария Захарова на брифинге.

Она пояснила, что эта структура носит юридический статус автономной некоммерческой организации, руководит ею Маргарита Симоньян.

Ранее сообщалось, что Латвия запретила на территории своей страны трансляцию семи телеканалов «семейства» RT. Соответствующее решение было мотивировано тем, что попавшие под запрет вещатели принадлежат российскому журналисту и телеведущему Дмитрию Киселеву, который находится под санкциями ЕС.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пошутила над решением Национального совета Латвии и разведкой страны. Она с иронией написала в своем Telegram-канале, что «с такими разведками не страшен серый волк».