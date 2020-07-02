Миро объяснила, почему Малахова «бомбит» от «подставы» протестующих

Москва, 2 июля. Блогер Лена Миро объяснила, почему телеведущего Андрея Малахова «бомбит» после того, как ему приписали участие в акции протеста на Пушкинской площади. После того как в Сети появились фотографии с Малаховым, ведущему ток-шоу пришлось выпустить видеообращение с разъяснением ситуации.

По его словам, он просто шел в театр по приглашению актрисы Екатерины Варнавы и актера, режиссера Александра Молочникова. Его путь пролегал мимо Пушкинской площади, где собрались недовольные внесением поправок.

Находчивые «активисты» решили обмануть общественность и сняли проходившего Малахова. Камеру доверили настоящему «профессионалу», который сделал такие кадры, будто телеведущий действительно принял участие в митинге против конституционных поправок.

Андрей Малахов на стихийном митинге в Москве против поправок в Конституции.



Берегите себя и своих близких! pic.twitter.com/f43xYdlFcD — W H R (@whrmedia) July 1, 2020

Малахов на видео потом заверял, что ни в каких акциях он не участвовал, в политику не лезет, но поддерживает нововведения в Конституцию РФ.

Лена Миро не оставила без внимания видео, где Малахов признался, что его «бомбит». Блогер отметила, что если бы он действительно участвовал в митинге, то вряд ли он остался бы ведущим.

«Я представляю себе, как Малахова бомбануло. Ну, реально, его бы за такое эфира лишили», — считает Миро.

Блогер также констатировала, что ведущий просто шел мимо, но его «примазали» к акции протеста. Она посоветовала Малахову быть осторожнее.