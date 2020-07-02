Москва, 2 июля. Российские вузы могут самостоятельно перенести дату начала учебного года на срок до двух месяцев. Об этом заявил заместитель главы Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

По его словам, в случае возникновения второй волны коронавирусной инфекции вузы могут отсрочить начало учебного года.

«Университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев. Это, конечно, не очень удобно, но может быть такой вариант», — пояснил он.

Афанасьев также добавил, что при самом негативном сценарии развития ситуации процесс обучения может осуществляться в дистанционном режиме.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 10,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 515 тысяч человек.

В России зафиксировано более 661 тысяч случаев, 9,6 тысячи человек скончались. Почти 430 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.