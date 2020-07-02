Обещавшие взорвать метро в Петербурге угрожали совершить теракт в Москве

Москва, 2 июля. Обещавшие взорвать петербургское метро в день голосования по поправкам противники конституции угрожали совершить теракт в Москве, сообщил Федеральному агентству новостей источник. Полиция, проверив станции, пришла к выводу, что это было заведомо ложное сообщение, имевшее преступный умысел.

Накануне сообщалось, что злоумышленники отправили в метрополитен Петербурга сообщение о намерении совершить террористический акт в подземке. Таким образом анонимы хотели выразить свой протест плебисциту.

Как оказалось, сообщение с угрозами получили не только в петербургском метро, но и в Москве. Анонимы отправили угрозы с такого же адреса электронной почты в столичный метрополитен.

Хулиганы в письме рассказали подробно о планируемом теракте — по их словам, они сделали восемь взрывных устройств, которые собирались положить в сумки шахидов и на станциях метро. Стоит отметить, что автор письма решил не скрывать свое имя и назвал свои данные, и прикрепив скрин паспорта.

Правоохранительные органы сразу отреагировали на угрозы и сообщили о преступных намерениях в прокуратуру, ФСБ и другие службы. Также была проведена проверка станций метрополитена в Москве, и никаких взрывных устройств не обнаружено.

Впоследствии возбуждено уголовное дело по статье 207.2 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия».