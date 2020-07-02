Фотограф Пугачевой опубликовал редкий снимок покойного «Иванушки» Сорина

Москва, 2 июля. Фотограф заслуженной певицы Аллы Пугачевой Роман Родин опубликовал на своей странице в Instagram редкий архивный снимок покойного участника группы «Иванушки International» Игоря Сорина.

«Иванушки» с Сориным. Этот снимок я сделал на «Мосфильме»! Как давно это было», — написал Родин.

Фотография была сделана в 1997 году, когда «Иванушки» записывали совместную композицию с певицей Софией Ротару к 1 Мая. На снимке можно увидеть молодых участников первого состава группы: Кирилла Андреева, Андрея Григорьева-Апполонова и Игоря Сорина. Для съемки все «Иванушки» оделись в рабочие комбинезоны.

Напомним, Игорь Сорин скончался на 29-м году жизни 4 сентября 1998 года в Москве. По версии следствия, музыкант свел счеты с жизнью. При этом ранее продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко дал интервью, в котором рассказал, что Сорина на самом деле погубила наркотическая зависимость.

Отметим, что Сорин ушел из группы еще в марте 1998 года. На его место взяли Олега Яковлева, который выступал с «Иванушками International» до 2013 года. В 2017 году Яковлев скончался в одной из московских клиник от остановки сердца, ему было 47 лет. Перед смертью артист попал в больницу с двусторонней пневмонией, вызванной циррозом печени.

Как ранее говорил Матвиенко, Яковлева свело в могилу пристрастие к алкоголю. При этом некоторые поклонники «Иванушек» убеждены, что череда смертей может говорить о «проклятии» группы.