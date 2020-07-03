Лука Затравкин высмеял похудевшего на 100 килограммов Фадеева

Москва, 3 июля. Сын художника Никаса Сафронова — Лука Затравкин — заявил, что похудение на 100 килограммов продюсера Максима Фадеева демонстрирует его «странную тенденцию избавляться от всего ненужного».

По его словам, сначала продюсер избавился от ненужных ему артистов. Затравкин напомнил, что затем Фадеев решил попрощаться с продюсерским центром. Сейчас, по его словам, звезда взялся за лишние килограммы.

«Если так дальше пойдет, он начнет разбазаривать деньги! В этот момент лучше не проходить мимо, а быть где-то рядом», — пошутил сын Сафронова.

Как передает «Пятый канал», новость о похудении Фадеева расстроила Затравкина. Он объяснил, что хотел поработать с продюсером, однако «магия размеров» улетучилась.

«Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера», — считает он.

Ранее Затравкин рассказал, как чувствует себя в самолетах после сделавшего его известным на весь мир конфуза в туалете лайнера. Пианист пришел на шоу Леры Кудрявцевой, участником которого был его отец. Он не смог избежать обсуждения того, как он застрял в туалете. На вопрос ведущей, спокойно ли он переносит перелеты после злополучного инцидента, Лука ответил шуткой.

Как говорит Затравкин, никаких панических атак у него не возникает, даже при посещении туалета. По его словам, переживать приходится экипажу самолета. Затравкин отмечает, что различные истории случаются с ним каждый день. После инцидента в самолете он осознал, что главное — делиться с ними с окружающими.