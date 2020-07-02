Дандыкин пообещал «жесткий ответ» России на атаку Украиной Крымского моста

Попытка атаки Крымского моста украинскими военно-морскими силами будет рассматриваться не иначе, как нападение на суверенное государство, что по итогу обернется для Киева печальными последствиями. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Украинский «Нептун»

Генеральный директор конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев в интервью YouTube-каналу Security Talks рассказал о сценариях использования украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», которую в Киеве прозвали «убийцей Крымского моста». По его словам, в боевых условиях применяется от одной до трех ракет на разные типы кораблей, которые имеют на своем вооружении противоракетные системы. Однако у них есть существенный недостаток — ограниченность действия.

«Обычно это стрелково-пушечное вооружение, которое работает автоматически по радарному наведению», — рассказал он.

Коростелев отметил, что вооружения корабля могут сбить ракету, но после 20 секунд непрерывной работы таких пушек судно окажется «голым», то есть без снарядов.

«И, если в течение 30 секунд — минуты идет следующая ракета, то обороняться против нее будет проблематично. Это обыкновенная дуэльная ситуация», — пояснил эксперт, подчеркнув, что в случае поражения цели крылатой ракетой последуют «большие разрушения».

Ракетный комплекс, по словам Коростелева, был создан за 2,5 года в условиях слабого финансирования. При этом разработчик сообщил, что в производстве ЖК-360МЦ «Нептун» используются преимущественно украинские комплектующие: двигатель, инерциальная навигационная система, радиолокационная головка.

«Жесткий» ответ

Капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин разъяснил, откуда у Украины появился «Нептун». В частности, за основу Р-360 была взята старая крылатая ультразвуковая ракета, которую Киеву передали в советские времена.

«В какой-то степени ее могли модернизировать, хотя сейчас военно-промышленный комплекс Украины находится в удручающем состоянии по части морских вооружений, судостроения и танковой промышленности. Ее параметры известны России», — заявил Дандыкин в беседе с ФАН.

Оценивая слова Коростелева о возможности поражать надводные цели с помощью этой ракеты, военный эксперт напомнил, что у любого корабля есть различные вооружения.

«На каждом фрегате Черноморского флота есть зенитно-ракетные комплексы, которые позволяют сбивать такие ракеты абсолютно спокойно на расстоянии нескольких десятков километров. В составе их вооружений есть еще артиллерийские системы – АК630. Это шестиствольная установка может управляться вручную и автоматически. Ракета не представляет угрозу для Черноморского флота», — пояснил он.

Но помимо Черноморского флота у Крыма есть многоэшелонированная система противовоздушной обороны, которая включает в себя зенитно-ракетные комплексы С-400 и «Панцирь».

«Там находятся целые зенитно-ракетные полки, в том числе дивизии. В этом плане полуостров и Крымский мост абсолютно защищены», — заверил Дандыкин.

Если бы у Украины была сверхзвуковая ракета, которая есть у России, то вопрос защиты Крыма стоял бы сложнее. Однако украинский «Нептун» — это «немножко модернизированное и названное по-другому» оружие, считает эксперт. Он подчеркнул, что за счет этого вооружения Украина хочет показаться «великой военной державой».

«Сейчас Киев делает чисто политический акцент в связи с тем, что Украина приобретает особый статус партнера НАТО. Ей нужно стараться получить побольше денег, поскольку потом что-то украдется», — сказал он.

Но если атака на Крымский мост или полуостров гипотетически произойдет, то эксперт полагает, что это будет «нападением на суверенное государство».

«Такой удар будет отражаться всеми системами поражения кораблей и авиации. Только человек, который здраво не мыслит, может на такое пойти. Ответ со стороны России будет очень жесткий и весьма печальный для вооруженных сил Украины. Россия пресечет эти действия так же, как попытку украинских ВМС беспрепятственно пройти под Крымским мостом. Тогда бронекатера были остановлены и в порядке доброй воли их передали Украине. При атаке ракетой будут худшие последствия», – добавил он.

Напомним, ранее бывший глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что комплекс «Нептун» якобы сможет в течение нескольких минут уничтожить Крымский мост и российские военные корабли. По его словам, система крылатых ракет на Украине в последние годы была создана фактически с нуля.

Согласно техническим характеристикам, вес крылатой ракеты Р-360 составляет 870 кг, она способна нести боеголовку массой 150 кг. Дальность поражения целей — до 280 км, а скорость — около 900 км/ч, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.