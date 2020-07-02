Политолог Рар рассказал о повторении кризиса 1939 года

Берлин, 2 июля. Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал новый глобальный кризис, с которым пришлось столкнуться человечеству. По мнению специалиста, новый кризис сильно напоминает события 1939 года.

На данный момент странам всего мира приходится бороться одновременно и с пандемией коронавируса, и с серьезной экономической нестабильностью. Некоторые государства уже начали отменять карантин и снимать наложенные на бизнес ограничения, в других вирус продолжает распространяться с ужасающей скоростью.

«Не думаю, что будет Третья мировая война, но кризис как в 1939 году есть. Это видно невооруженным глазом», — объяснил политолог.

По мнению Рара, пандемия коронавируса лишь усиливает конфликты, которые человечество успело накопить. Дело в том, что сейчас выстроенный на либеральных моделях мир постепенно начинает «сбоить» и переходить от однополярного устройства к многополярному. Подобным образом развивалась ситуация и после заключения Версальского мира, который был построен в интересах Англии и Франции. Ему удалось продержаться меньше двух десятков лет, и в конечном итоге все привело к началу Второй мировой войны.

Политолог заметил, что не хочет проводить параллели с гитлеровской Германией, однако предсказать дальнейший ход истории он не может. Тогда события развивались очень быстро, и точно также они могут начать разворачиваться сейчас. Однако нынешнее поколение должно было извлечь урок из событий 1920-1930 годов и не повторить новый разрушительный конфликт.

Руководство РФ также старается не допустить начала глобальной войны. Ранее политолог Рар отмечал, что статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне помешает расширению НАТО.