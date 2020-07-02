Предсказывающая будущего преступника по фото программа вызвала скандал в США

Вашингтон, 2 июля. Разработанный американскими учеными алгоритм, который позволяет выявить преступные наклонности человека по фото, вызвал скандал в США.

Ученые из Харрисбургского университета науки и технологий разработали модель глубокой нейронной сети для прогнозирования преступности с использованием обработки изображения. Отмечается, что по фото можно предсказать криминальное будущее человека с «80-процентной точностью и без расовой предвзятости».

Исследование с детальным описание технологии должно было опубликовать авторитетное издательство Springer Nature. Но из-за обрушившейся критики изданию пришлось поменять свои планы.

Тысячи исследователей машинного обучения, историки, социологи, специалисты по этике выпустили открытое письмо с осуждением концепции ученых. По их мнению, преступность невозможно предсказать без расовой предвзятости, так как «сама категория преступности основана на расистских предрассудках». Эксперты считают, что работа ученых из Харрисбургского университета основана на «ненадлежащих научных предпосылках и методах, которые были опровергнуты в последние годы».

Стоит отметить, что разработка специалистов Харрисбургского университета уже не первая попытка проанализировать личность человека по его лицу с помощь современных технологий. Подобные исследования делали ученые из Шанхайского университета Цзяо Тонг, но их модель была отвергнута экспертами Стэнфорда и Google.