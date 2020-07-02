Анна Заворотнюк откровенно ответила на вопрос о состоянии борющейся с онкологией матери

Москва, 2 июля. Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ответила на вопрос подписчиков о состоянии борющейся с онкологическим заболеванием матери.

Анна Заворотнюк опубликовала в своем профиле в Instagram новый пост и рассказала, что всегда считала себя очень сильным человеком, который может справиться с любыми трудностями и препятствиями на жизненном пути.

«За эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась и произошло очень много событий и я поняла, насколько могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями», — откровенно призналась дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Девушка отметила, что страх за близких и жизненные проблемы есть у всех, однако нужно двигаться вперед. Подписчики поинтересовались в комментариях, как себя чувствует Анастасия Заворотнюк. В ответ Анна заявила, что не будет высказываться по этому поводу.

«Эта тема для меня святая», — написала она и добавила, что все родные молятся, надеются и верят.

Анна Заворотнюк ранее показала подписчикам место жительства своей больной матери. Снимки девушка опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram. На кадрах она сидит на газоне на фоне большого куста белых роз и ограды, обвитой растительностью. Фотография сделала на территории загородного особняка в Крекшино.

Слухи о болезни актрисы появились летом прошлого года. По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга в одной из московских частных клиник. Туда ее приняли после безуспешного лечения в Польше.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о страшном недуге призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Именно это, как считают эксперты, могло спровоцировать развитие онкологии. С точки зрения нумеролога Евгении Беловой, Заворотнюк нарушила законы природы, родив третьего ребенка.