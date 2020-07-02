Кравец объяснила отсутствие имени Норкина в завещании покойной супруги

Москва, 2 июля. Российская актриса, певица и модель Алена Кравец заявила, что покойная Юлия Норкина ничего не оставила в наследство своему супругу.

Кравец отметила, что перед смертью Норкина составила завещание, в котором был изложен порядок наследования ее имущества. Предметом завещания стали банковские счета и недвижимость. При этом имени Андрея Норкина в завещании не было. Кравец предполагает, что данный факт может свидетельствовать об изменах супруга, о которых было известно Норкиной.

«По слухам, имя ее мужа, журналиста Андрея Норкина, там не фигурирует. Много судачили, что Норкина якобы уличила его в измене. Не знаю, правда это или нет, но тогда мне понятны ее мотивы», — отмечает Кравец.

Напомним, Юлия Норкина скончалась 5 июня от инфаркта. Скоропостижная смерть Юлии спровоцировала массу слухов. Друзья и близкие Юлии заявляют, что причиной смерти стал инфаркт, в то время как блогеры и пресса утверждают, что Норкина могла покончить с собой.

Андрей и Юлия познакомились в 1992 году на одной из радиостанций, а уже через несколько месяцев Норкин сделал ей предложение. При этом у Юлии уже был сын, которого Андрей Норкин официально усыновил. Позднее у пары родилась девочка, которую они назвали Александрой. Кроме того, супруги усыновили двух братьев, которых мама оставила в роддоме.