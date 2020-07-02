Историк моды Васильев сравнил Гузееву с «кассиршей из магазина»

Москва, 2 июля. Знаток моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев прокомментировал эксперимент, на который ранее решилась Лариса Гузеева. Он сравнил ее вид с «продавщицей» или «кассиршей» в магазине.

По мнению историка моды, ведущая Гузеева уже стала для публики «своей», ее ценят за философское отношение к жизни и острый язык.

Васильев считает, что теледиве можно выглядеть более притягательно и элегантно, если надевать украшения и почаще делать маникюр. Рекомендовал он обратить внимание на гардероб, отдавая предпочтение одежде, которая бы скрывала недостатки.

По мнению знатока моды, ведущая не умеет носить сумки, иногда кажется, что она не знает, куда их деть.

Он подчеркнул, что Гузеевой крайне не идет быть блондинкой. Вспоминая, как она выглядела в 2019 году, Васильев констатировал, что светлые волосы делают ее проще в негативном смысле.

«Со светлыми волосами она проигрывает, выглядит проще. Не как актриса, а скорее, как продавщица или кассирша из магазина», — выразил мнение историк моды.

Обратил внимание Васильев и на руки Ларисы Гузеевой, подчеркнув, что иногда они бывают неухоженными. Он добавил, что руки могут говорить о том, что она вкусно и много готовит, пишет «Дни.ру».