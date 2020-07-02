Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике

40
0 Оставить комментарий

Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике

Москва, 2 июля. Замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев прокомментировал перспективы продвижения американского сжиженного природного газа на рынках Прибалтики.

Сланцевая отрасль США продолжает страдать от общемировых экономических потрясений и скачков цен на энергоносители. Заявления о банкротстве подал еще один гигант в сфере добычи природных ресурсов, компания ChesapeakeEnergy. Не так давно, 1 мая, обанкротился еще один серьезный игрок — WhitingPetroleum. Эти компании специализировались на добыче нефти, однако кризис серьезно ударил и по американским производителям газа.

Как заметил Гулиев в интервью для портала Baltnews.ee, доля американского СПГ на спотовом рынке постепенно идет на убыль. Неутешительным прогнозом поделились и специалисты агентства Bloomberg, пришедшие к выводу, что в июле клиенты откажутся от 60% всех поставок американского сжиженного природного газа.

Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике. Страны этого региона приобретают СПГ, но куда меньше, чем могли бы. Продажи сжиженного газа уже стали почти убыточными для американцев, но их СПГ не стал конкурентоспособным.

Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике

В 2020 году объем поставок в СПГ терминал Independence в Клайпеде составил 162 миллионов кубометров, что чуть больше объема, закупленного у России. Большая часть сжиженного газа при этом поступила из Норвегии. Однако стоит отметить, что европейцам удалось обогнать РФ.

«Три прибалтийские республики создали единый рынок газа, его более чем на 90% обеспечивает «Газпром», — заметил эксперт.

Дело в том, что российское топливо изначально имеет меньшую стоимость и меньшее транспортное плечо, даже если говорить о СПГ. Однако большая часть поставок газа в Прибалтику до сих пор осуществляется по трубам. Россия стремится расширить поставки энергоносителей в Европу, несмотря на активное противостояние со стороны Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее, руководство Германии дало понять, что Берлин отказывается воспринимать санкции США против «СП-2».

Новости партнеров

Источник: Baltnews.ee
Новости партнеров