Москва, 2 июля. Замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев прокомментировал перспективы продвижения американского сжиженного природного газа на рынках Прибалтики.

Сланцевая отрасль США продолжает страдать от общемировых экономических потрясений и скачков цен на энергоносители. Заявления о банкротстве подал еще один гигант в сфере добычи природных ресурсов, компания ChesapeakeEnergy. Не так давно, 1 мая, обанкротился еще один серьезный игрок — WhitingPetroleum. Эти компании специализировались на добыче нефти, однако кризис серьезно ударил и по американским производителям газа.

Как заметил Гулиев в интервью для портала Baltnews.ee, доля американского СПГ на спотовом рынке постепенно идет на убыль. Неутешительным прогнозом поделились и специалисты агентства Bloomberg, пришедшие к выводу, что в июле клиенты откажутся от 60% всех поставок американского сжиженного природного газа.

Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике. Страны этого региона приобретают СПГ, но куда меньше, чем могли бы. Продажи сжиженного газа уже стали почти убыточными для американцев, но их СПГ не стал конкурентоспособным.

В 2020 году объем поставок в СПГ терминал Independence в Клайпеде составил 162 миллионов кубометров, что чуть больше объема, закупленного у России. Большая часть сжиженного газа при этом поступила из Норвегии. Однако стоит отметить, что европейцам удалось обогнать РФ.

«Три прибалтийские республики создали единый рынок газа, его более чем на 90% обеспечивает «Газпром», — заметил эксперт.

Дело в том, что российское топливо изначально имеет меньшую стоимость и меньшее транспортное плечо, даже если говорить о СПГ. Однако большая часть поставок газа в Прибалтику до сих пор осуществляется по трубам. Россия стремится расширить поставки энергоносителей в Европу, несмотря на активное противостояние со стороны Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее, руководство Германии дало понять, что Берлин отказывается воспринимать санкции США против «СП-2».