Сатановский заявил о способности России потопить весь флот США в Черном море

Москва, 2 июля. Россия способна потопить весь американский флот, если корабли США попробуют войти в Черное море. Об этом заявил известный политический эксперт Евгений Сатановский.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Вашингтон якобы готовится к отправке кораблей в акваторию Черного моря. Кроме того, с подобным предложением выступал один из американских сенаторов.

«Те тезисы, которые озвучивают американские сенаторы и другие политики из США — бессмысленная и глупая вещь», — прокомментировал эти сообщения Сатановский.

По словам эксперта, предложение отправить в Черное море американские корабли и суда НАТО было высказано лишь для того, чтобы привлечь журналистов, поэтому обращать внимание на это громкое заявление не стоит. Кроме того, Сатановский отметил, что военные США всегда предварительно просчитывают риски до мелочей, поэтому вряд ли в Соединенных Штатах решатся на создание подобной провокативной ситуации.

При этом, если флот НАТО все же окажется в Черном море, у России есть эффективные механизмы противодействия. Например, недавно в Крыму были установлены дополнительные ЗРК С-400.

«Это свидетельствует о том, что в акватории моря Россия может спокойно потопить весь американский флот, сколько бы кораблей туда не пришло», — подытожил Сатановский.

Ранее два самолета США провели разведку у российских границ в Черном море. Для перехвата самолетов в воздух поднимались истребители Су-27.