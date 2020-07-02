Москва, 2 июля. Американский актер, продюсер и режиссер Том Хэнкс заявил, что разочарован людьми, которые игнорируют коронавирусную инфекцию и не носят средства индивидуальной защиты.

В середине марта сообщалось, что голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом нового типа. Пара находилась в больнице в Австралии пять дней, после чего выдержала двухнедельный карантин и вернулась в США.

Том Хэнкс сделал публичное заявление и призвал относиться бережно к своему здоровью, так как до сих пор существует угроза заразиться COVID-19. По словам актера, есть всего три вещи, которые помогут пережить пандемию. Голливудская звезда призвала носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки.

Он пристыдил тех, кто не выполняет элементарные правила.

«Это невероятно просто и легко, так что если вы вдруг не можете справиться с такими простыми правилами, вам должно быть стыдно. Если вы управляете автомобилем, то нужно не ехать слишком быстро, использовать поворотники и не врезаться в пешеходов, это здравый смысл! С коронавирусом все идентично», — объяснил Том Хэнкс.

Актер также рассказал о том, как они с супругой победили коронавирус. Пара вела себя крайне ответственно и избегала общения с людьми.

Американская певица Мадонна ранее рассказала фанатам, что переболела коронавирусом. Исполнительница сообщила о недавно пройденном тесте. По словам 61-летней артистки, у нее уже есть антитела к коронавирусу, а, значит, болезнь прошла бессимптомно.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. В странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией был принят ряд ограничительных мер, а гражданам настоятельно рекомендовали сохранять социальную дистанцию и не забывать о средствах индивидуальной защиты, в том числе о масках и перчатках.