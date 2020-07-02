Галкин попытался дотянуться до заката, прыгая с детьми на батуте

Москва, 2 июля. Телеведущий и юморист Максим Галкин показал, как развлекается с детьми Лизой и Гарри. Он опубликовал пост в Instagram.

Как пишут средства массовой информации, играя со своими шестилетними наследниками, Галкин и сам впал в детство. По данным журналистов, юморист с детьми занимается кулинарией, играет в футбол, танцует и просто дурачится. Недавно артист освоил новый вид развлечения — батут.

В личном блоге он продемонстрировал видео, где в компании Лизы и Гарри пытается с его помощью взлететь до заката. Дети поддержали отца в этой затее.

Несколько недель назад Галкин устроил домашний квест с полосой препятствий для своих близняшек Гарри и Лизы. Юморист придумал для своих наследников новое развлечение — устроил из подручных материалов полосу препятствий, которую близнецы с удовольствием преодолевали.

Напомним, Галкин поделился с поклонниками видеокадрами со своего дня рождения. 18 июня Галкин отпраздновал 44-летие. Артиста поздравили многие коллеги по шоу-бизнесу, а также дети, подготовившие для него творческий подарок. Близнецы Лиза и Гарри посвятили своему отцу стихотворение, а также подарили цветы и открытки собственного авторства.

Поклонники не остались равнодушными к трогательному видео, оставив множество комплиментов под записью. Теплые слова Галкину посвятили и российские знаменитости. Исполнители Игорь Николаев и Анита Цой пожелали артисту здоровья и успехов на сцене.

Также в июне Галкин опубликовал видеоролик, на котором его дети демонстрируют свои способности в «кунг-фу». Подписчикам он понравился – всего за пару часов видео собрало более полумиллиона просмотров.

На кадрах сын Галкина Гарри выходит вперед и разбивает о свою голову пенопластовые плиты. Его сестра Лиза, смеясь, называет происходящее «самым лучшим в мире кунг-фу».