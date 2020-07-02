MTV заявил о возрождении мультсериала «Бивис и Батт-Хед»

Москва, 2 июля. Культовый мультсериал «Бивис и Батт-Хед» будет перезапущен. Об этом рассказал режиссер Майк Джадж.

Создатели планируют выпустить два новых сезона, спин-оффы и специальные эпизоды. Сценарием и производством займется Джадж, на его плечи также ляжет озвучка двух главных персонажей, говорится на сайте MTV.

Дата выхода новых эпизодов американского мультсериала пока неизвестна. Сюжет будет строиться на жизни главных персонажей в новом мире поколения Z.

«Бивис и Батт-Хед» впервые появился на экранах ТВ в 1993 году. Эпизоды о жизни американских подростков выходили до 1997 года, пишет «АиФ».

Мультсериал уже пытались возродить в начале прошлого десятилетия, напомнил телеканал 360. В 2011 году зрители увидели восьмой, последний сезон, однако новые серии не были с восторгом встречены зрителями.

На этот раз Джадж, видимо, учтет допущенные ошибки при перезапуске сериала. По словам режиссера, картина будет актуальна и интересна для молодежи, в своей манере затронет острые проблемы современного мира, сохранив при этом прежнюю атмосферу. Поэтому, как полагают кинематографисты, сериал будет интересен и фанатам оригинальной версии, указала «Культуромания».