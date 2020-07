MTV заявил о возрождении мультсериала «Бивис и Батт-Хед»

Москва, 2 июля. Культовый мультсериал «Бивис и Батт-Хед» будет перезапущен. Об этом рассказал режиссер Майк Джадж.

Создатели планируют выпустить два новых сезона, спин-оффы и специальные эпизоды. Сценарием и производством займется Джадж, на его плечи также ляжет озвучка двух главных персонажей, говорится на сайте MTV.

Дата выхода новых эпизодов американского мультсериала пока неизвестна. Сюжет будет строиться на жизни главных персонажей в новом мире поколения Z.

