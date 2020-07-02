Актриса Марго Робби рассказала о пощечине Ди Каприо

Москва, 2 июля. Актриса Марго Робби, которая уже покорила Голливуд, 2 июля отмечает свое 30-летие. В свои годы она уже отметилась ролями в картинах всемирно известных режиссеров: Квентина Тарантино и Мартина Скорсезе, и запомнилась пощечиной Леонардо Ди Каприо.

Детство актриса провела в Австралии, живя у дедушки и бабушки на ферме. Она похвасталась, что научилась не только доить коров, но и водить трактор.

Доходы семьи будущей актрисы были невысокими, с детства она подрабатывала, чтобы накопить на актерские курсы. В 17 лет она поехала в Мельбурн, где стала «штурмовать» кастинги. Усилия были вознаграждены — она получила роль в мыльной опере «соседи». Изначально роль была эпизодической, но зрителям понравилась девушка, и ее персонаж стал участником трех сезонов.

В 2011 году она уехала в США, где снова снялась в сериале похожего жанра.

Робби подчеркнула, что ей очень нравилось сниматься в фильме «Волк с Уолл-стрит», где она сыграла вторую жену главного героя, роль которого исполнял Леонардо Ди Каприо. На пробах актриса понимала, что у нее есть только миг, чтобы себя показать, и она это сделала, в результате Ди Каприо даже получил пощечину.

«Сначала я сказала себе: у тебя будет только 30 секунд, чтобы получить эту роль. Но после пощечины обомлела, вместе с Лео и режиссером. Никто из нас не ожидал такого», — рассказала актриса.

Режиссер Мартин Скорсезе оценил порыв Робби. Однако съемки все равно были сложными, ей пришлось выпивать немного текилы, чтобы не сильно нервничать перед камерой во время «пикантных» сцен.

Актриса за годы своей деятельности многого добилась благодаря своей настойчивостью. Она отметила, что старается выбирать персонажей с похожим характером и подходит ответственно к съемке в каждой картине.