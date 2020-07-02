Москва, 2 июля. Популярная певица Светлана Лобода порадовала поклонников новым пикантным снимком в Instagram. Звезда поп-сцены сфотографировалась в черном микротопе, под который не стала надевать нижнее белье.

«Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того, чтобы удержать их, требуется красота души», — написала Лобода под снимком.

Поклонники певицы пришли в восторг от фотографии. Особенно фанаты Лободы порадовались, заметив под тканью топа торчащие соски.

«Для того, чтобы удержать их, нужны соски», — пошутила gorggeta25.

«У вас прекрасно получается удерживать», — написала 22.06.vlr.

«Душевная красотка!» — сделал комплимент певице novoejile.

«Вау, какая крутая!» — восхитился chudovskiyslavik_727.

«Ой, ну секси-пекси», — прокомментировала _kirma_.

«Красивая, классная, милая, талантливая», — написала comnastya56.

«Хороша пантера», — сравнила певицу с диким животным jt_zzzz.

«Ваша красота тела превосходна!» — обратила внимание на фигуру артистки tanyasteshenko13.

Отметим, что Светлана Лобода регулярно радует подписчиков откровенными снимками. Например, ранее певица сфотографировалась в ванной комнате в нижнем белье, при этом в роли фотографа выступила дочь артистки. Поп-звезда похвасталась стройной фигурой, которую ей удалось сохранить во время самоизоляции.