Губерниев и Кикнадзе рассказали, как пандемия изменила спортивную журналистику

Пандемия COVID-19 фактически отменила весь мировой спорт. Как изменилась из-за этого спортивная журналистика и что думают о ее дальнейшем развитии профессионалы этой отрасли? В День спортивного журналиста Федеральное агентство новостей поговорило о перспективах профессии с Дмитрием Губерниевым и Кириллом Кикнадзе.

Коронавирус отменил крупнейшие спортивные первенства 2020 года: летние Олимпийские игры в Токио были перенесены на неопределенный срок, а чемпионат Европы по футболу, который должен был принимать и Санкт-Петербург, УЕФА решил сдвинуть на следующее лето. Сейчас спорт в России и других странах постепенно начинает выходить из ограничений, введенных в связи с пандемией. После «коронавирусной паузы» уже возобновились матчи РПЛ.

Правда, о полномасштабном возвращении к «нормальной жизни» речи пока не идет. Комментатор Дмитрий Губерниев отметил: спортивным журналистам сейчас остается только ждать восстановления отрасли.

«Нам, во-первых, нужно ждать полномасштабного выздоровления людей, вакцины или коллективного иммунитета, чтобы встрепенулся спортивный мир, чтобы вернулись в полном объеме соревнования. В этом смысле спортивная журналистика — профессия зависимая. Сейчас до конца непонятно, будет ли олимпиада в Токио. Невзирая на достаточно позитивные прогнозы одних, другие говорят, что опасность все еще большая», — сказал Губерниев в комментарии ФАН.

Игры в Токио должны были пройти этим летом, но организаторы Олимпиады и МОК из-за пандемии COVID-19 отложили соревнования на год. При этом в оргкомитете допускали повторный перенос Игр.

«Главное, чтобы сейчас все были здоровы, а спортивная журналистка вслед за спортом будет работать — мы будем трудиться и радовать. Я вообще считаю, что спортивная журналистика — это бременские музыканты: «Смех и радость мы приносим людям». Если наши победили — все счастливы, если наши проиграли — погрустим немного, а потом наши снова всех победят», — резюмировал Дмитрий Губерниев.

Дальнейшее развитие спортивной журналистики пойдет по пути шоу-бизнеса. Такой диагноз профессии поставил Кирилл Кикнадзе.

«Думаю, абсолютно понятен вектор развития: это дальнейшая цифровизация, уход в Интернет, развитие YouTube и подобных площадок. Развивается формат «сам себе режиссер» — все больше непрофессиональных журналистов, не имеющих диплома, будут заниматься этой деятельностью. Пробиваться будут те, кто более оперативен, более интересен, может быть даже — скандален. Спорт потихоньку идет по пути шоу-бизнеса», — сказал журналист в комментарии ФАН.

Сейчас Кикнадзе ведет авторский канал «В дебри!» на YouTube. На время пандемии между выпусками пришлось взять паузу. Чем формат видеоблога может привлечь телевизионщика? Кикнадзе поделился своими впечатлениями от ухода в YouTube.