Панин перешел на личности, комментируя слова Иосифа Пригожина о «крепостных» артистах

Продюсеру Иосифу Пригожину, очевидно, очень нужен пиар — иначе объяснить тот факт, что в последнее время этот деятель искусства комментирует буквально все подряд, попросту невозможно. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил актер Алексей Панин.

Такова была реакция собеседника ФАН на высказывание мужа певицы Валерии, заявившего, что российские артисты «работают, как крепостные». По словам Пригожина, звезды шоу-бизнеса совершенно бесплатно сидят в жюри на песенных конкурсах и даже несут издержки по оплате услуг специалистов, занимающихся технической реализацией их выступлений.

«Только два артиста сказали в свое время: «Халявы не будет!» — это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились», — убежден продюсер.

Совсем иная ситуация, по его мнению, сложилась за рубежом, где артисты зарабатывают на фестивалях и телевизионных шоу огромные деньги, в то время как их российские коллеги вынуждены «проедать» свои запасы.

«Уж не знаю, как Валерии и самому Иосифу Пригожину, но мне на этих телешоу платили, — заявил Панин. — И причем платили очень хорошие деньги».

Собеседник ФАН отметил, что у него есть информация о фактах выдачи руководством Первого и «Второго» канала солидных финансовых вознаграждений певцам, которые участвовали в их проектах. При этом актер оговорился, что времена, когда его самого приглашали на телевидение, давно прошли: по его словам, теперь он находится в «черных списках» всех федеральных каналов.

Возвращаясь к личности самого мужа певицы Валерии, Панин отметил, что тот явно переборщил с количеством инфоповодов, по которым высказывает свое «экспертное» мнение.

«Я уже заявлял об этом неоднократно: Иосиф Пригожин — это, что говорится, в каждой бочке затычка, — убежден Панин. — Этого человека можно спросить на любую тему: кораблестроение, космос, ядерное оружие, рисование, лепка из пластилина — и он везде даст свой комментарий, найдет, что сказать».

Актер добавил, что и сам продюсер, и его звездная жена довольно небедные люди, поэтому объяснить слова Пригожина об отсутствии денег у артистов можно только особенностями его характера.

Сам Пригожин ранее уже объяснял, почему имеет права просить помощи у государства в сложившейся ситуации.