Галкин показал на видео, какой сюрприз устроила ему Пугачева у костра

Москва, 2 июля. Шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал видеоролик, в котором рассказал об устроенном для него сюрпризе. Так родные решили встретить его после трехдневного отсутствия дома.

Организатором семейного пикника выступила супруга Алла Пугачева, помощь оказала семья старшего брата Галкина.

Начала съемку дочка «звездной» пары Лиза, показав место семейного веселья. Основное внимание она уделила костру, который специально зажгли к приезду юмориста. Затем оператором стала Пугачева, которая засняла каждого, кто приехал порадовать шоумена.

«За последние три месяца впервые отлучился по работе на три дня из Москвы. Вот как ждала семья, приехал брат с женой и детьми, и устроили все вместе мне сюрприз»! — поделился радостью певец.

За 18 часов с момента публикации «семейный» ролик набрал более 1,8 млн просмотров. Подписчики восхищались вечеринкой и желали всем здоровья.

Напомним, что несколько дней назад Алла Пугачева устроила посиделки с близкими людьми: певцом Александром Буйновым и модельером Валентином Юдашкиным с женой. Она строго соблюдала самоизоляцию, но в период снятия ограничений решила пригласить домой гостей. Примадонна не стала наряжаться и хорошо провела время в пижаме в горошек, о чем свидетельствует фотография, которую она сама же выложила.